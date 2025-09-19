Єврокомісія хоче "підкупити" Будапешт для запобігання вето на санкції проти РФ, - ЗМІ

Європейський Союз перебуває під тиском з боку президента США Дональда Трампа. Вашингтон вимагає зупинити весь імпорт енергоносіїв з Росії та вжити заходів проти компаній в Індії та Китаї, які купують російську нафту.

Проте зупинка імпорту нафти та газу з Росії у вигляді санкційного пакета може бути прийнята тільки одноголосно. А Угорщина та Словаччина, найбільші імпортери нафти та газу з РФ, погрожують ветувати такі санкції.

Новий санкційний пакет проти Росії, за заявою Єврокомісії, буде спрямований на "криптовалюту, банки та енергетику". Окрім цього, буде прискорено відмову від російських енергоресурсів, яка запланована на 2027 рік.

Орбан та його роль

Проросійський прем'єр Угорщини Орбан неодноразово виступав проти зменшення залежності від російських нафти та газу. У відповідь на його позицію Брюссель з 2022 року заморозив загалом приблизно 22 мільярди євро, призначених для Будапешту.

При цьому 10 мільярдів з цієї суми розморозили в обмін на зняття вето з допомоги Україні. Ще 157 мільйонів євро розморозили завдяки правовій лазівці, яку зміг знайти Будапешт - дозволу "розподіляти" заморожені кошти на інші програми.

Будапешт знову намагається використати цю лазівку, вимагаючи в Єврокомісії 605 мільйонів євро в рамках "середньострокового" розподілення витрат спільного бюджету ЄС. Наступного року Орбана чекають нові парламентські вибори, а економічна ситуація в Угорщини погіршується.

Зараз виключно від Єврокомісії залежить, чи отримає Будапешт хоча б євроцент - близько 550 мільйонів євро Орбану готові дати, але не просто так, сказали виданню два джерела.