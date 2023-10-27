Єврокомісія готова надати пропозиції щодо російських активів: в ЗМІ дізнались терміни

Західні санкції заморозили 300 млрд доларів, які належать російському центральному банку, відколи Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. 180 млрд євро зберігаються в Euroclear - найбільшому в світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.

"Політично ми погодилися, що в кінцевому підсумку Росія повинна заплатити за довгострокову реконструкцію України. Наразі ми працюємо над первинною пропозицією, щоб зосередитися на так званих несподіваних прибутках. Ці несподівані прибутки вже досить значні. Ідея полягає в тому, що ми об'єднаємо їх і направимо через бюджет ЄС в Україну ", - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Як пише видання, Європейська комісія планує вже на початку грудня представити план, який сприятиме переведенню доходів від заморожених активів до України. Про це заявили два високопосадовці, які брали участь в підготовці.

Вчора Euroclear заявив, що заробив 3 млрд євро на заморожених активах лише за дев'ять місяців цього року, порівняно з 347 млн євро за аналогічний період у 2022 році. Це стало можливим завдяки зростанню відсоткових ставок.

"Виплати купонів та погашення облігацій за знерухомленими російськими активами застрягли в Euroclear, оскільки вони не можуть бути виплачені клієнтам, які перебувають під санкціями. Депозитарій цінних паперів регулярно реінвестує такі грошові залишки, а зростання відсоткових ставок означає, що Euroclear заробляє більше завдяки цим інвестиціям", - пояснює видання.

Чиновники Європейського союзу, зі свого боку, шукають шляхи, аби спрямувати надходження в Україні. Втім, Європейський центральний банк попередив про ризик послаблення євро.

"Очікується, що грудневі пропозиції ЄС роз'яснять юридичні зобов'язання щодо непередбачених прибутків депозитаріїв цінних паперів, таких як Euroclear, і вимагатимуть, щоб вони були відкладені. Лише на наступному етапі, очікувано наступного року, буде представлено законодавство, яке дозволить фактично конфіскувати і перерозподілити ці кошти на користь Києва", - пояснює Financial Times.

Конфіскація російських активів

Україна разом з партнерами працює над механізмом, який дозволить передати нашій країні заморожені активи Росії в якості компенсації за завдані війною збитки. Для цього був створений реєстр збитків, він повинен запрацювати наступного року.

Як розповідав Bloomberg, в Європейському союзі вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро активів. Свої пропозиції також розробляє Єврокомісія.