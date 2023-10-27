У ЄС все ще не вирішили, як передати Україні заморожені активи РФ, - ЗМІ

Країни Європейського союзу досі не дійшли згоди, як передати Україні російські гроші. Йдеться про заморожені державні кошти РФ та активи олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Лідери ЄС на саміті у Брюсселі 26-27 жовтня не змогли узгодити механізм конфіскації російських активів, щоб передати їх Україні.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що на тлі ескалації в Ізраїлі варто показати, що Україна залишається пріоритетом для ЄС. За його словами, країнам ЄС потрібно знайти спосіб надати більше допомоги. Тому на порядку денному була тема заморожених активів Росії.

Дипломат однієї з країн Євросоюзу у коментарі виданню DW повідомив, що жодна з пропозицій про те, як використати російські активи для відновлення України, досі не отримала достатньої підтримки в Раді ЄС.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас запропонувала на саміті новий механізм конфіскації заморожених активів РФ. На її думку, потрібно передати російські гроші на відбудову України, а гроші платників податків направити на інші задачі - наприклад, на зброю.

"Збиток, нанесений Україні, зафіксований в реєстрі воєнних злочинів у Гаазі. Україна має претензії до Росії, а ми визнаємо, що Росія має претензії до нас, тому що в нас знаходиться її власність. Тому ми врегулюємо ці дві претензії, а після закінчення війни Росія або олігархи можуть звернутися до нас і якщо щось залишиться після виплати репарацій Україні, врегулювати це між собою", - сказала Кая Каллас.

Конфіскація російських активів

Нагадаємо, що Україна разом з партнерами розробляє механізм, у рамках якого заморожені активи РФ зможуть передати Україні як компенсацію за завдані війною збитки. Для цього був створений реєстр збитків, він повинен запрацювати наступного року.

Bloomberg раніше повідомляв, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського Центрального банку. Свої пропозиції також розробляє Єврокомісія.