Еврокомиссия готова предоставить предложения по российским активам: в СМИ узнали сроки

Западные санкции заморозили 300 млрд долларов, принадлежащих российскому центральному банку, с тех пор как Российская Федерация начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. 180 млрд евро хранятся в Euroclear - крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.

"Политически мы согласились, что в конечном итоге Россия должна заплатить за долгосрочную реконструкцию Украины. Сейчас мы работаем над первичным предложением, чтобы сосредоточиться на так называемых неожиданных прибылях. Эти неожиданные доходы уже достаточно значительны. Идея заключается в том, что мы объединим их и направим через бюджет ЕС в Украину", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как пишет издание, Европейская комиссия планирует уже в начале декабря представить план, который будет способствовать переводу доходов от замороженных активов в Украину. Об этом заявили два высокопоставленных чиновника, которые участвовали в подготовке.

Вчера Euroclear заявил, что заработал 3 млрд евро на замороженных активах только за девять месяцев этого года, по сравнению с 347 млн евро за аналогичный период в 2022 году. Это стало возможным благодаря росту процентных ставок.

"Выплаты купонов и погашения облигаций по обездвиженным российским активам застряли в Euroclear, поскольку они не могут быть выплачены клиентам, находящимся под санкциями. Депозитарий ценных бумаг регулярно реинвестирует такие денежные остатки, а рост процентных ставок означает, что Euroclear зарабатывает больше благодаря этим инвестициям", - объясняет издание.

Чиновники Европейского союза, со своей стороны, ищут пути, чтобы направить поступления в Украину. Впрочем, Европейский центральный банк предупредил о риске ослабления евро.

"Ожидается, что декабрьские предложения ЕС разъяснят юридические обязательства по непредвиденным доходам депозитариев ценных бумаг, таких как Euroclear, и потребуют, чтобы они были отложены. Только на следующем этапе, ожидаемо в следующем году, будет представлено законодательство, которое позволит фактически конфисковать и перераспределить эти средства в пользу Киева", - объясняет Financial Times.

Конфискация российских активов

Украина вместе с партнерами работает над механизмом, который позволит передать нашей стране замороженные активы России в качестве компенсации за нанесенный войной ущерб. Для этого был создан реестр ущерба, он должен заработать в следующем году.

Как рассказывал Bloomberg, в Европейском союзе изучают процедуру конфискации 200 млрд евро активов. Свои предложения также разрабатывает Еврокомиссия.