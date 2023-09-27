Єврокомісія буде представляти країни ЄС перед СОТ у відповідь на скаргу України щодо зерна

Відомо, що у середу, 27 вересня, у Брюсселі відбудуться переговори між послами ЄС та щодо питання українського зерна. А пізніше у Женеві розпочнеться розгляд скарги, яку подала Україна проти Польщі, Угорщини та Словаччини щодо заборони на імпорт агропродукції.

"У вівторок було прийнято рішення, що Єврокомісія буде представляти країни ЄС у суперечці перед СОТ. До складу делегації ЄС входять експерти Польщі, Угорщини та Словаччини", - пише видання.

Зернова суперечка

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до п'ятьох сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні.

У відповідь на це Україна подала позови до Світової організації торгівлі.

Водночас як в Україні, так і в Польщі виражали впевненість в тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обох сторін.

Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наша держава вводить новий механізм експорту зерна до сусідніх країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.