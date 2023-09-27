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Еврокомиссия будет представлять страны ЕС перед ВТО в ответ на жалобу Украины по зерну

Фото: зерно (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Европейская комиссия будет представлять страны ЕС при рассмотрении жалобы Украины во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт агропродукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Известно, что в среду, 27 сентября, в Брюсселе состоятся переговоры между послами ЕС и вопросом украинского зерна. А позже в Женеве начнется рассмотрение жалобы, поданной Украиной против Польши, Венгрии и Словакии о запрете на импорт агропродукции.

"Во вторник было принято решение, что Еврокомиссия будет представлять страны ЕС в споре перед ВТО. В состав делегации ЕС входят эксперты Польши, Венгрии и Словакии", - пишет издание.

Зерновой спор

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

В то же время как в Украине, так и в Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

Сегодня премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что наше государство вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.

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