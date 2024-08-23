В ЄС відреагували на рішення Угорщини щодо обмеження допомоги для українських біженців

Європейська комісія почала аналізувати нову постанову уряду Угорщини, яка передбачає припинення соціальних виплат для українських біженців, що прибули з районів, де не велися бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Єврокомісії Аніти Гіппер

Вона зазначила, що Єврокомісія знає про цю постанову Угорщини, однак її зміст буде ретельно вивчати.

"Але дозвольте мені ще раз повторити позицію ЄС: ми єдині у забезпеченні захисту всім, хто рятується від путінських бомб", - наголосила Гіппер.

Речниця Єврокомісії додала, що ЄС робить все можливе для підтримки українців та буде надалі забезпечувати захист українських громадян "стільки, скільки це буде потрібно".

Вона також нагадала, що тимчасовий захист, який ЄС надає українським біженцям, включає доступ до проживання, ринку праці, житла, соціального забезпечення, медичної та іншої допомоги у всіх країнах-членах ЄС.

Гіппер пояснила, що Угорщина тільки ввела нову постанову щодо припинення соціальних виплат деяким українським біженцям в дію. Саме тому Єврокомісії потрібен час для її аналізу, з'ясування подробиць та вивчення наслідків. Для цього відомство планує зв'язатися з угорською владою.

Українські біженці в Угорщині

З 21 серпня в Угорщині набули чинності зміни до законодавства щодо підтримки українських біженців. Соціальні виплати та іншу допомогу тепер надаватимуть тільки українцям, які рятувалися з регіонів, де безпосередньо велися бойові дії.

Необхідно зазначити, що ставлення угорської влади як до України, так і до українських біженців доволі не однозначне. Відомо, що прем'єр-міністр Віктор Орбан так чи інакше продовжує підтримувати наративи Кремля, що засуджується в ЄС. Його позицію підтримують в уряді. До прикладу, глава угорського МЗС Петер Сійярто захистив ідею видачі "національних карт" для білорусів і росіян та послаблення для них правил в'їзду в країну.

Коли в ЄС розкритикували таке рішення, Будапешт почав погрожувати переправляти всіх біженців мігрантів, які з'являються на її кордоні, прямо до Брюсселя. Мовляв, країна це може зробити, якщо не зможе вирішити суперечку з Європейським Союзом щодо санкцій за свою політику надання притулку.