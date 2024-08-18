Глава МЗС Угорщини захистив "нацкарти" для білорусів і росіян

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто захистив ідею видачі "нацкарт" для білорусів і росіян. Нібито це не становить жодного ризику для Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію угорського міністра в Facebook.

За словами глави МЗС Угорщини, видача "нацкарт" заявникам з РФ і Білорусі "не становить ризику для безпеки Шенгенської зони". За твердженням Сійярто, росіяни та білоруси, як і раніше, "будуть піддаватися ретельним перевіркам під час в'їзду і перебування в Угорщині". Водночас глава угорського зовнішньополітичного відомства звинуватив "колег із Північної Європи та країн Балтії" в "кампанії брехні" щодо Будапешта. За його версією, під цю кампанію підпадають будь-які твердження про відсутність таких перевірок.