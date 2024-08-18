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Глава МЗС Угорщини захистив "нацкарти" для білорусів і росіян

Угорщина, Неділя 18 серпня 2024 21:36
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Глава МЗС Угорщини захистив "нацкарти" для білорусів і росіян Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто захистив ідею видачі "нацкарт" для білорусів і росіян. Нібито це не становить жодного ризику для Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію угорського міністра в Facebook.

За словами глави МЗС Угорщини, видача "нацкарт" заявникам з РФ і Білорусі "не становить ризику для безпеки Шенгенської зони".

За твердженням Сійярто, росіяни та білоруси, як і раніше, "будуть піддаватися ретельним перевіркам під час в'їзду і перебування в Угорщині".

Водночас глава угорського зовнішньополітичного відомства звинуватив "колег із Північної Європи та країн Балтії" в "кампанії брехні" щодо Будапешта. За його версією, під цю кампанію підпадають будь-які твердження про відсутність таких перевірок.

Нагадаємо, Угорщина включила росіян та білорусів до програми так званої "національної карти". Таким чином, ті росіяни та білоруси, які отримують таку карту, не мали б проходити спеціальну перевірку при в'їзді в країну.

Після такого рішення Будапешту Литва звернулася до Єврокомісії зі скаргою. Міністр закордонних справ Литви заявив, що такий крок може загрожувати безпеці всього Євросоюзу.

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