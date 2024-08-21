В Угорщині посилили правила для українських біженців: деталі

В Угорщині з 21 серпня набули чинності зміни до законодавства, які стосуються розміщення українських біженців. Підтримку надаватимуть тільки українцям із регіонів України, які зазнали впливу війни.

Через це тисячі біженців можуть залишитися без даху над головою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Нова постанова уряду передбачає, що на субсидоване державою житло зможуть розраховувати біженці лише з тих регіонів України, які зазнали впливу війни.

Наразі до цього переліку входять 13 регіонів: Київська область і Київ, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області та Крим. Щомісяця перелік буде оновлюватися.

Оскільки з 21 серпня 2024 року власники житла не отримуватимуть державних субсидій на розміщення інших категорій біженців, під загрозою виселення опинилися кілька тисяч українців. Альтернативних варіантів розміщення уряд не надаватиме.

В УВКБ ООН зазначили, що через зміну закону близько 2000-3000 біженців втратять доступ до субсидованого житла.

"Багато людей стикаються зі значними перешкодами в пошуку альтернативного житла через брак фінансів, а також через небажання власників надавати в оренду житло", – заявили в організації.

Згідно з новими правилами, право на державну підтримку, яка включає безкоштовне житло та базову місячну виплату, матимуть лише українці, які останнім часом офіційно проживали в Україні на території, яка безпосередньо постраждала від бойових дій.

Тимчасовим захистом в Угорщині користуються приблизно 31 тисяча людей із України.