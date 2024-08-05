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ЄС може виключити Угорщину із Шенгенської зони за видачу віз росіянам, - Politico

Понеділок 05 серпня 2024 12:35
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ЄС може виключити Угорщину із Шенгенської зони за видачу віз росіянам, - Politico Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Протистояння з приводу рішення Угорщини послабити візові обмеження для громадян Росії та Білорусі наростає. Група законодавців у Європарламенті закликала до дій проти Будапешта, включно з можливістю виключення Угорщини з Шенгенської зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

У листі, ініційованому чеським депутатом Данушею Нерудовою та литовським парламентарієм Пятрасом Ауштревічусом, висловлено вимогу до Єврокомісії про термінове розслідування рішення Угорщини. Законодавці стверджують, що це рішення може стати лазівкою і загрожувати функціонуванню Шенгенської зони як безпечного простору для громадян.

Лист також містить попередження: "Якщо угорський уряд відмовиться змінити свою політику, Єврокомісія та всі представники ЄС мають поставити під сумнів угорську присутність у Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи захисту європейських громадян, включно з, за необхідності, новими заходами контролю на угорських кордонах".

У документі згадується можливість того, що інші країни ЄС можуть не визнавати угорські візи і ввести контроль на кордоні Угорщини.

На вечір неділі лист зібрав близько 70 підписів, зокрема підписи колишніх прем'єр-міністрів Бельгії та Ірландії.

Угорщина спростила умови в'їзду для росіян та білорусів

Незабаром після візиту угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви Угорщина спростила умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі. Будапешт включив громадян цих країн до програми національної карти, яка видається на два роки з можливістю продовження для тих, хто планує працювати в Угорщині.

Ці дії Угорщини швидко спричинили реакцію в ЄС. Манфред Вебер, голова найбільшої партії Європейського парламенту "Європейська народна партія", закликав до негайних заходів проти Угорщини через видачу віз громадянам РФ.

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