Вісім країн ЄС стурбовані пом'якшенням в'їзду громадян Росії та Білорусі в Угорщину

Вісім країн ЄС звернулися до єврокомісарки з питань внутрішніх справ Ілви Йоганссон. Вони стурбовані рішенням Угорщини, яке пом'якшує візовий режим для громадян Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на лист , який в Х оприлюднив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

Документ підписали голови МЗС, міністри внутрішніх прав та юстиції Латвії, Естонії, Швеції, Литви, Норвегії, Фінляндії, Ісландії та Данії.

Вони назвали рішення Угорщини невиправданим та нагадали, що Росія продовжує вести війну проти України та постійно порушує міжнародне право.

"Окрім цього, Росія активізувала агресивні гібридні дії проти ЄС та країн Шенгенської угоди. Серед них - диверсії, акти насильства, провокації на кордонах із залученням мігрантів", - йдеться у тексті листа.

Також посадовці повідомили, що на нещодавньому саміті НАТО країни погодились, що подібні рішення щодо пом'якшення в'їзду громадян РФ та РБ в європейські держави становлять загрозу безпеці.

Вони привітали те, що в Єврокомісії цим питанням вже зацікавились.

"Відповідь Угорщини, ваш аналіз та наступні кроки матимуть надзвичайне значення для забезпечення нашої безпеки", - зазначили представники країн.