Єврокомісар зробив невтішний прогноз, якщо Україна не вступить в НАТО

Вступ України до НАТО

Росія постійно спікулює на темі вступу України до НАТО. Перед вторгненням в Україну 2022 року у Путіна заявляли, що Росія спостерігає "поступове вторгнення" НАТО в Україну і Москва не може більше з цим миритися.

Зазначимо, що нещодавно президент США Дональд Трамп висловився про бажання України вступити до НАТО. Він пов'язав процес приєднання країни до Альянсу з війною.

До цього США опублікували "мирний план" щодо України, який містить кілька пунктів, серед яких відмова України від вступу в НАТО, визнання Криму російським і заморожування бойових дій.

В Україні розкритикували таку пропозицію. Через це було скасовано зустріч у Лондоні між Україною, США та країнами Європи на рівні глав МЗС.

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