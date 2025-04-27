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Єврокомісар зробив невтішний прогноз, якщо Україна не вступить в НАТО

Фото: єврокомісар Андрюс Кубілюс (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія вимагає від України відмовитись від вступу до НАТО, бо насправді боїться цього. Це ускладнює РФ планування наступної агресії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter (Х) першого європейського комісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса.

"Росія вимагає "ніякого НАТО" для України. Не тому, що вона боїться антиросійського наступу НАТО з української території", - пояснив він.

За його словами, Росія боїться, що НАТО буде захищати Україну від наступної російської агресії.

"Ні-НАТО" для України полегшує Росії планування наступної агресії", - констатував Андрюс Кубілюс.

Вступ України до НАТО

Росія постійно спікулює на темі вступу України до НАТО. Перед вторгненням в Україну 2022 року у Путіна заявляли, що Росія спостерігає "поступове вторгнення" НАТО в Україну і Москва не може більше з цим миритися.

Зазначимо, що нещодавно президент США Дональд Трамп висловився про бажання України вступити до НАТО. Він пов'язав процес приєднання країни до Альянсу з війною.

До цього США опублікували "мирний план" щодо України, який містить кілька пунктів, серед яких відмова України від вступу в НАТО, визнання Криму російським і заморожування бойових дій.

В Україні розкритикували таку пропозицію. Через це було скасовано зустріч у Лондоні між Україною, США та країнами Європи на рівні глав МЗС.

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