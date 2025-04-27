Еврокомиссар сделал неутешительный прогноз, если Украина не вступит в НАТО

Вступление Украины в НАТО

Россия постоянно спикулирует на теме вступления Украины в НАТО. Перед вторжением в Украину в 2022 году у Путина заявляли, что Россия наблюдает "постепенное вторжение" НАТО в Украину и Москва не может больше с этим мириться.

Отметим, что недавно президент США Дональд Трамп высказался о желании Украины вступить в НАТО. Он связал процесс присоединения страны к Альянсу с войной.

До этого США опубликовали "мирный план" по Украине, включающий несколько пунктов, среди которых отказ Украины от вступления в НАТО, признание Крыма российским и заморозка боевых действий.

В Украине раскритиковали такое предложение. Из-за этого была отменена встреча в Лондоне между Украиной, США и странами Европы на уровне глав МИД.

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