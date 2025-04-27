Еврокомиссар сделал неутешительный прогноз, если Украина не вступит в НАТО

Россия требует от Украины отказаться от вступления в НАТО, потому что на самом деле боится этого. Это усложняет РФ планирование следующей агрессии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) первого европейского комиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.
"Россия требует "никакого НАТО" для Украины. Не потому, что она боится антироссийского наступления НАТО с украинской территории", - пояснил он.
По его словам, Россия боится, что НАТО будет защищать Украину от следующей российской агрессии.
"Нет-НАТО" для Украины облегчает России планирование следующей агрессии", - констатировал Андрюс Кубилюс.
Россия постоянно спикулирует на теме вступления Украины в НАТО. Перед вторжением в Украину в 2022 году у Путина заявляли, что Россия наблюдает "постепенное вторжение" НАТО в Украину и Москва не может больше с этим мириться.
Отметим, что недавно президент США Дональд Трамп высказался о желании Украины вступить в НАТО. Он связал процесс присоединения страны к Альянсу с войной.
До этого США опубликовали "мирный план" по Украине, включающий несколько пунктов, среди которых отказ Украины от вступления в НАТО, признание Крыма российским и заморозка боевых действий.
В Украине раскритиковали такое предложение. Из-за этого была отменена встреча в Лондоне между Украиной, США и странами Европы на уровне глав МИД.
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