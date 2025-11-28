Єврокомісар закликав G7 прискорити виділення Україні кредиту у 50 млрд доларів

Домбровскіс зазначив, що країни повинні прискорити виплати Україні з кредиту G7, узгодженого в червні минулого року, щоб на початку наступного року закрити фінансову діру.

"Ми ведемо переговори з іншими міжнародними донорами, щоб з'ясувати, чи можна перенести їх підтримку на початок року", - сказав єврокомісар.

За його словами, до числа донорів входять Велика Британія, Канада, Японія і США.

Водночас Домбровскіс вважає, що цього може бути достатньо для покриття фінансових потреб України в першому кварталі наступного року, хоча це "ще належить з'ясувати".

Видання зазначає, що ЄС вже виплатив свою частку кредиту G7, яка становить 18,1 млрд євро.

Однак приблизно 14 млрд євро з цього пакета ще не виплачені іншими країнами, а саме США, Канадою, Японією і Британією.

За оцінками, в першому кварталі наступного року Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі 12 млрд доларів.

Заява Домбровскіса пролунала на тлі того, що ЄС намагається домовитися про окремий "репараційний кредит" для України з використанням заморожених російських активів.

Єврокомісія сподівається переконати Бельгію підтримати цю схему до саміту лідерів у грудні. Але ці зусилля зазнали серйозної невдачі у четвер, коли прем'єр Барт де Вевер гостро розкритикував план у листі до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.