Єврокомісар розкритикував США за послаблення нафтових санкцій проти РФ

За його словами, цей крок лише збільшить фінансові прибутки Росії, отримані з початку війни в Ірані.

"З погляду ЄС ми не вважаємо, що зараз час послаблювати тиск на Росію", - підкреслив єврокомісар.

Він також наголосив, що саме країна-агресорка отримує вигоду від війни в Ірані та зростання цін на викопне паливо.

"Відповідно, якщо вже на те пішло, нам потрібно посилити цей тиск", - сказав Домбровскіс.

Що передувало

В понеділок, 18 травня, глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон продовжив тимчасову 30-денну загальну ліцензію. Вона відкриє доступ найбільш вразливим країнам до російської нафти, що наразі перебуває в морі.

Бессент додав, що США готові також видавати окремі спеціальні ліцензії за потреби.