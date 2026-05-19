Еврокомиссар раскритиковал США за ослабление нефтяных санкций против РФ

17:00 19.05.2026 Вт
2 мин
Брюссель подчеркнул, что исключение из санкций только увеличит финансовые доходы Кремля
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Валдис Домбровскис (Getty Images)

Брюссель раскритиковал решение США продолжить ослабление нефтяных санкций против РФ. Там отметили, что это только увеличит финансовые доходы Кремля.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По его словам, этот шаг лишь увеличит финансовые прибыли России, полученные с начала войны в Иране.

"С точки зрения ЕС мы не считаем, что сейчас время ослаблять давление на Россию", - подчеркнул еврокомиссар.

Он также отметил, что именно страна-агрессор получает выгоду от войны в Иране и роста цен на ископаемое топливо.

"Соответственно, если уж на то пошло, нам нужно усилить это давление", - сказал Домбровскис.

Что предшествовало

В понедельник, 18 мая, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продлил временную 30-дневную общую лицензию. Она откроет доступ наиболее уязвимым странам к российской нефти, которая сейчас находится в море.

Бессент добавил, что США готовы также выдавать отдельные специальные лицензии при необходимости.

В американском Минфине убеждены, что это решение позволит перенаправить часть поставок в наиболее уязвимые страны. В то же время оно уменьшит возможности Китая накапливать дешевую российскую нефть.

РБК-Украина также писало, что, по словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, за период двухмесячного ослабления санкций РФ могла дополнительно получить более 5 млрд долларов.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что оснований для ослабления санкционного давления на Россию пока нет, поскольку это только будет стимулировать ее агрессию.

