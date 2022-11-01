Єврокомісар з питань енергетики відвідала Київ

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон відвідала Київ, аби допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору нашої держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сімсон у Twitter.
"Я сьогодні в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії - жорстока та нелюдська тактика, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими", - написала вона.
Сімсон додала, що Євросоюз готовий допомагати Україні, поки вона не переможе.
Нагадаємо, що Єврокомісія підготувала варіанти, за допомогою яких ЄС може фінансово підтримати Україну в умовах війни.
Також зазначимо, що в уряді спрогнозували, як обстріли енергетичної інфраструктури вплинуть на економіку України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.