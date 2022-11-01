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Єврокомісар з питань енергетики відвідала Київ

Фото: єврокомісар з питань енергетики відвідала Київ (twitter.com/KadriSimson)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон відвідала Київ, аби допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сімсон у Twitter.

"Я сьогодні в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії - жорстока та нелюдська тактика, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими", - написала вона.

Сімсон додала, що Євросоюз готовий допомагати Україні, поки вона не переможе.

Нагадаємо, що Єврокомісія підготувала варіанти, за допомогою яких ЄС може фінансово підтримати Україну в умовах війни.

Також зазначимо, що в уряді спрогнозували, як обстріли енергетичної інфраструктури вплинуть на економіку України.

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КиївЕвросоюзЕлектроенергія