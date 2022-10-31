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Допомога на 18 млрд. Єврокомісія озвучила варіанти фінансування України, - Politico

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Понеділок 31 жовтня 2022 23:46
Допомога на 18 млрд. Єврокомісія озвучила варіанти фінансування України, - Politico Фото: Єврокомісія озвучила варіанти фінансування України (csamir.com)
Автор: Олег Васьків

Європейська комісія підготувала варіанти, за допомогою яких держави-члени ЄС можуть фінансово підтримати Україну в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico, в розпорядженні якого опинився текст документа Єврокомісії.

Розгляд пропозицій відбудеться у четвер, 3 листопада, під час зустрічі очільників Мінфінів.

"Україна й надалі матиме високі короткострокові потреби у фінансуванні в осяжному майбутньому. Ось чому важливо, щоб додаткова підтримка Євросоюзу була мобілізована якомога швидше і надавалася на регулярній і передбачуваній основі", - мовиться у документі.

Як стало відомо раніше, ЄС хоче залучити до 18 мільярдів євро у вигляді кредитів і грантів, щоб допомогти профінансувати близько половини очікуваного дефіциту бюджету України в 2023 році.

Три способи підтримки України

Перший варіант залучення коштів, який називають найбільш вигідним, полягає в тому, щоб позичити гроші під так званий "запас міцності", або різницю між максимальною сумою, що блок може залучити від країн ЄС, і фактичними витратами Євросоюзу.

Однак, для цього варіанта потрібна згода всіх країн ЄС та Європейського парламенту, а також зміни до нормативних актів Євросоюзу.

Другий варіант - надання країнами бюджетних гарантій Єврокомісії, що відбувається і зараз. Проте, тепер вони повинні будуть покривати 100% суми, а не 61%, оскільки "іншого бюджетного покриття" в бюджеті ЄС не залишилося.

Надання таких гарантій може сповільнити допомогу на кілька місяців.

Третій варіант - аналогічний до другого, але без національних гарантій. У цьому випадку в разі нестачі коштів Єврокомісія повинна буде скоротити заплановані витрати ЄС та запозичувати й надавати кредити на зворотній основі.

"Міністри фінансів країн ЄС мають обговорити варіанти й обрати серед них найбільш вдалий на зустрічі в четвер (3 листопада - ред.), після чого Єврокомісія представить пропозиції в наступну середу", - додає Politico.

Нагадаємо, Єврокомісія виділила ще 100 мільйонів євро допомоги для семи країн-членів, які найбільше приймають біженців з України.

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