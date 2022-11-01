Еврокомиссар по энергетике посетила Киев

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетила Киев, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Симсон в Twitter .

"Я сегодня в Киеве, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора Украины. Украинская энергетическая инфраструктура испытывает целенаправленную атаку со стороны России - жестокая и бесчеловечная тактика, чтобы вызвать человеческие страдания с приближением зимы", - написала она.

Симсон добавила, что Евросоюз готов помогать Украине, пока она не победит.