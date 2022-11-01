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Еврокомиссар по энергетике посетила Киев

Фото: еврокомиссар по энергетике посетила Киев (twitter.com/KadriSimson)
Автор: Елизавета Драбкина

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетила Киев, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Симсон в Twitter.

"Я сегодня в Киеве, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора Украины. Украинская энергетическая инфраструктура испытывает целенаправленную атаку со стороны России - жестокая и бесчеловечная тактика, чтобы вызвать человеческие страдания с приближением зимы", - написала она.

Симсон добавила, что Евросоюз готов помогать Украине, пока она не победит.

Напомним, что Еврокомиссия подготовила варианты, посредством которых ЕС может финансово поддержать Украину в условиях войны.

Также отметим, что в правительстве спрогнозировали, как обстрелы энергетической инфраструктуры повлияют на экономику Украины.

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КиевЕвросоюзЭлектроэнергия