Єврокомісар з оборони назвав терміни створення "стіни дронів" на кордонах із Росією

Ідея "стіни дронів" набула широкої підтримки після серії порушень повітряного простору ЄС з боку Росії в останні тижні.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила цей проєкт одним із головних пунктів своєї вересневої промови про стан Євросоюзу.

Нестача технологій

"Нам потрібно розуміти, що у нас не вистачає можливостей для виявлення дронів", - сказав Кубілюс на заході Euractiv, присвяченому запуску щоденного оборонного дайджесту FIREPOWER. "Можливо, у нас є хороші можливості для виявлення винищувачів і ракет, але дрони мають специфіку - вони літають дуже низько, вони маленькі".

За словами комісара, перший крок - це швидке придбання систем виявлення. Експерти вважають, що така система може бути готова приблизно за рік і дасть змогу відбивати атаки та провокації.

Досвід України

Кубілюс зазначив, що Європі варто перейняти досвід України, яка розгорнула акустичні сенсори для виявлення безпілотників. Такі апарати можуть не фіксуватися радарами.

Ще одним варіантом названо лазери, які дають змогу збивати дрони з мінімальними витратами. При цьому оборонна мережа має охоплювати і морські кордони ЄС, враховуючи нещодавні випадки проникнення дронів у повітряний простір Норвегії та Данії.

Реакція країн і розслідування

Розслідування останніх інцидентів поки що не виявило винного. Данська поліція лише заявила, що атака могла бути проведена "висококваліфікованим актором".

До списку консультацій Єврокомісії щодо плану захисту від дронів занесено і Копенгаген, поряд із країнами східного кордону Союзу. Повноцінна система стеження і знищення цілей на землі потребуватиме значно більше часу для розробки.

Фінансування оборони

Про фінансування також висловився Роберт де Гроот, віце-президент Європейського інвестиційного банку, який відповідає за оборону і безпеку. Він зазначив, що розглядається пріоритетне спрямування коштів у східні країни ЄС.

За його словами, важливо будувати військові бази та інфраструктуру, а також посилювати військову мобільність для перекидання танків і військ. "Нам потрібно переміщати техніку з одного боку Європи на інший, переважно із заходу на схід, але також із півночі на південь", - наголосив де Гроот.