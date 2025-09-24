Еврокомиссар по обороне назвал сроки создания "стены дронов" на границах с Россией

Европейский Союз может значительно улучшить возможности по обнаружению дронов в течение года. Однако создание полной оборонной сети на суше и море займет гораздо больше времени.
Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Euractiv.
Идея "стены дронов" получила широкую поддержку после серии нарушений воздушного пространства ЕС со стороны России в последние недели.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала этот проект одним из главных пунктов своей сентябрьской речи о состоянии Евросоюза.
"Нам нужно понимать, что у нас не хватает возможностей для обнаружения дронов", - сказал Кубилюс на мероприятии Euractiv, посвященном запуску ежедневного оборонного дайджеста FIREPOWER. "Может быть, у нас есть хорошие возможности для обнаружения истребителей и ракет, но дроны имеют специфику - они летают очень низко, они маленькие".
По словам комиссара, первый шаг - это быстрое приобретение систем обнаружения. Эксперты считают, что такая система может быть готова примерно за год и позволит отражать атаки и провокации.
Кубилюс отметил, что Европе стоит перенять опыт Украины, которая развернула акустические сенсоры для обнаружения беспилотников. Такие аппараты могут не фиксироваться радарами.
Еще одним вариантом названы лазеры, которые позволяют сбивать дроны с минимальными затратами. При этом оборонная сеть должна охватывать и морские границы ЕС, учитывая недавние случаи проникновения дронов в воздушное пространство Норвегии и Дании.
Расследование последних инцидентов пока не выявило виновного. Датская полиция лишь заявила, что атака могла быть проведена "высококвалифицированным актором".
В список консультаций Еврокомиссии по плану защиты от дронов включена и Копенгаген, наряду со странами восточной границы Союза. Полноценная система слежения и уничтожения целей на земле потребует значительно больше времени для разработки.
О финансировании также высказался Роберт де Гроот, вице-президент Европейского инвестиционного банка, отвечающий за оборону и безопасность. Он отметил, что рассматривается приоритетное направление средств в восточные страны ЕС.
По его словам, важно строить военные базы и инфраструктуру, а также усиливать военную мобильность для переброски танков и войск. "Нам нужно перемещать технику с одной стороны Европы на другую, в основном с запада на восток, но также с севера на юг", - подчеркнул де Гроот.
Напомним, семь приграничных государств ЕС - Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Болгария - приглашены на 26 сентября для обсуждения плана по использованию беспилотников. Из проекта исключили Словакию и Венгрию, которые занимают дружественную Москве позицию.
При этом президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Словакия сделает все необходимое, чтобы стать частью проекта "стена дронов".