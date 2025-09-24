Еврокомиссар по обороне назвал сроки создания "стены дронов" на границах с Россией

Идея "стены дронов" получила широкую поддержку после серии нарушений воздушного пространства ЕС со стороны России в последние недели.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала этот проект одним из главных пунктов своей сентябрьской речи о состоянии Евросоюза.

Недостаток технологий

"Нам нужно понимать, что у нас не хватает возможностей для обнаружения дронов", - сказал Кубилюс на мероприятии Euractiv, посвященном запуску ежедневного оборонного дайджеста FIREPOWER. "Может быть, у нас есть хорошие возможности для обнаружения истребителей и ракет, но дроны имеют специфику - они летают очень низко, они маленькие".

По словам комиссара, первый шаг - это быстрое приобретение систем обнаружения. Эксперты считают, что такая система может быть готова примерно за год и позволит отражать атаки и провокации.

Опыт Украины

Кубилюс отметил, что Европе стоит перенять опыт Украины, которая развернула акустические сенсоры для обнаружения беспилотников. Такие аппараты могут не фиксироваться радарами.

Еще одним вариантом названы лазеры, которые позволяют сбивать дроны с минимальными затратами. При этом оборонная сеть должна охватывать и морские границы ЕС, учитывая недавние случаи проникновения дронов в воздушное пространство Норвегии и Дании.

Реакция стран и расследования

Расследование последних инцидентов пока не выявило виновного. Датская полиция лишь заявила, что атака могла быть проведена "высококвалифицированным актором".

В список консультаций Еврокомиссии по плану защиты от дронов включена и Копенгаген, наряду со странами восточной границы Союза. Полноценная система слежения и уничтожения целей на земле потребует значительно больше времени для разработки.

Финансирование обороны

О финансировании также высказался Роберт де Гроот, вице-президент Европейского инвестиционного банка, отвечающий за оборону и безопасность. Он отметил, что рассматривается приоритетное направление средств в восточные страны ЕС.

По его словам, важно строить военные базы и инфраструктуру, а также усиливать военную мобильность для переброски танков и войск. "Нам нужно перемещать технику с одной стороны Европы на другую, в основном с запада на восток, но также с севера на юг", - подчеркнул де Гроот.