Евродепутаты призывают ввести санкции против России из-за ситуации в Азовском море

Фото: Европарламент (European Union 2017 - European Parliament)

Евродепутаты также напомнили о незаконной аннексии Крыма Россией и поддержку РФ боевых действий на Донбассе

В Европейском парламенте 97 депутатов призвали высокого представителя европейской дипломатии Федерику Могерини ввести санкции против России после ее атаки на украинские корабли в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Миссии Украины при ЕС.

Евродепутаты также напомнили о незаконной аннексии Крыма Россией и поддержку РФ боевых действий на Донбассе.

"25 ноября российский корабль с использованием силы помешал трем украинским военным кораблям пройти через Керченский пролив. Корабли и экипажи были захвачены, а двух членов экипажа взяли под стражу в России на 60 дней", - говорится в заявлении евродепутатов.

В заявлении говорится о том, что последние события возле Керченского пролива должны рассматриваться как часть более широкой стратегии усиления напряженности между Россией и Украиной, грубое и провокационное нарушение международных правил и соглашений и прямая угроза европейскому миру и безопасности.

"Агрессия Путина не может оставаться без ответа. Мы, члены Европейского парламента, которые подписали письмо, призываем Верховного представителя Могерини и всех лидеров европейских правительств наложить целевые санкции против России. Европа не может самоустраниться, пока президент Путин медленно, но неуклонно меняет основы основанного на правилах международного порядка", - говорится в письме.

Напомним, высокий представитель европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС намерен осуществить конкретные меры по ситуации в Азовском море.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил европейским союзникам за позицию в защиту Украины и осуждением РФ из-за применения силы против украинских моряков вблизи Керченского пролива.

Напомним, НАТО призывает Россию немедленно освободить украинских моряков.