ЄС зробить конкретні заходи по ситуації в Азовському морі, - Могеріні

Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/eeas)

ЄС довів до відома Росії необхідність припинити "надмірні інспекції" суден в Азовському морі

Високий представник європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що ЄС має намір здійснити конкретні заходи по ситуації в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

За словами Могеріні, "ситуація в Азовському морі завдає шкоди не лише економіці України, але й судам, які ходять по (цьому морю, - ред.) під прапорами європейських країн".

"Це питання, по яких ми продовжимо працювати з повною рішучістю. Як країни-члени ЄС, так і наші міжнародні інститути, готові вжити заходів у найближчі тижні або дні", - сказала Могерини.

Вона заявила, що ЄС довів до відома Росії необхідність припинити "надмірні інспекції" суден в Азовському морі.

Також, за словами Могеріні влада ЄС, особливо Єврокомісія, вивчають заходи підтримки тих районів України, які виявилися порушені діями Росії. Вона зазначила, що це питання обговорювалося в понеділок на засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

"Сьогодні у нас є також можливість висловити повну єдність Європейського Союзу, яку ми вже висловлювали раніше, з приводу невизнання так званих виборів, які пройшли 11 листопада на Донбасі", - додала Могерини.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Європейський Союз (ЄС) надасть допомогу Україні у соціально-економічному розвитку Приазов'я.

Відзначимо, в резолюції, прийнятій на 64 сесії Парламентської асамблеї НАТО в Канаді, врахований параграф з засудженням незаконного будівництва керченського мосту Росією, внесений українською делегацією. Також у виправленні української делегації мова йшла про засудження дій РФ в Азовському морі.