ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

ЄС зробить конкретні заходи по ситуації в Азовському морі, - Могеріні

Новини » Політика    19.11.2018 - 20:09
ЄС зробить конкретні заходи по ситуації в Азовському морі, - Могеріні
Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/eeas)

ЄС довів до відома Росії необхідність припинити "надмірні інспекції" суден в Азовському морі

Високий представник європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що ЄС має намір здійснити конкретні заходи по ситуації в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

За словами Могеріні, "ситуація в Азовському морі завдає шкоди не лише економіці України, але й судам, які ходять по (цьому морю, - ред.) під прапорами європейських країн".

"Це питання, по яких ми продовжимо працювати з повною рішучістю. Як країни-члени ЄС, так і наші міжнародні інститути, готові вжити заходів у найближчі тижні або дні", - сказала Могерини.

Вона заявила, що ЄС довів до відома Росії необхідність припинити "надмірні інспекції" суден в Азовському морі.

Також, за словами Могеріні влада ЄС, особливо Єврокомісія, вивчають заходи підтримки тих районів України, які виявилися порушені діями Росії. Вона зазначила, що це питання обговорювалося в понеділок на засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

"Сьогодні у нас є також можливість висловити повну єдність Європейського Союзу, яку ми вже висловлювали раніше, з приводу невизнання так званих виборів, які пройшли 11 листопада на Донбасі", - додала Могерини.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Європейський Союз (ЄС) надасть допомогу Україні у соціально-економічному розвитку Приазов'я.

Відзначимо, в резолюції, прийнятій на 64 сесії Парламентської асамблеї НАТО в Канаді, врахований параграф з засудженням незаконного будівництва керченського мосту Росією, внесений українською делегацією. Також у виправленні української делегації мова йшла про засудження дій РФ в Азовському морі.

ПА НАТО засудила будівництво Росією Керченського мосту та її дії в Азовському морі Порошенко закликав представників США та Європарламенту посилити санкції проти Росії
Новини України ЕвросоюзАзовское мореРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся