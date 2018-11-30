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Євродепутати закликають ввести санкції проти Росії через ситуацію в Азовському морі

Новини » Політика    30.11.2018 - 17:05
Євродепутати закликають ввести санкції проти Росії через ситуацію в Азовському морі
Фото: Європарламент (European Union 2017 - European Parliament)

Євродепутати також нагадали про незаконну анексію Криму Росією та підтримку РФ бойових дій на Донбасі

У Європейському парламенті 97 депутатів закликали високого представника європейської дипломатії Федеріку Могеріні ввести санкції проти Росії після її атаки на українські кораблі у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Місії України при ЄС.

Євродепутати також нагадали про незаконну анексію Криму Росією та підтримку РФ бойових дій на Донбасі.

"25 листопада російський корабель з використанням сили завадив трьом українським військовим кораблям пройти через Керченську протоку. Кораблі і екіпажі були захоплені, а двох членів екіпажу взяли під варту в Росії на 60 днів", - йдеться у заяві євродепутатів.

Євродепутати закликають ввести санкції проти Росії через ситуацію в Азовському морі

У заяві йдеться про те, що останні події біля Керченської протоки повинні розглядатися як частина більш широкої стратегії посилення напруженості між Росією та Україною, грубе та провокаційне порушення міжнародних правил та угод та пряма загроза європейському миру та безпеці.

"Агресія Путіна не може залишатися без відповіді. Ми, члени Європейського парламенту, які підписали листа, закликаємо Верховного представника Могеріні та всіх лідерів європейських урядів накласти цільові санкції проти Росії. Європа не може самоусунутися, поки президент Путін повільно, але неухильно змінює основи заснованого на правилах міжнародного порядку", - йдеться у листі.

Нагадаємо, високий представник європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що ЄС має намір здійснити конкретні заходи по ситуації в Азовському морі.

Відзначимо, президент України Петро Порошенко подякував європейським союзникам за позицію на захист України і засудженням РФ через застосування сили проти українських моряків поблизу Керченської протоки.

Нагадаємо, НАТО закликає Росію негайно звільнити українських моряків.

 

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