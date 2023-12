Євродепутатка від Литви закликала позбавити Угорщину права голосу в ЄС

На її думку, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан працює на Володимира Путіна та його дії з дестабілізації Євросоюзу необхідно зупинити.

"На кого працює Орбан? На Путіна! Але чому ЄС нічого не робить, щоб зупинити його? Хіба ви не бачите, як Євросоюз розривається зсередини? Я кажу, побачимо. Але, на жаль, методи, щоб його зупинити, занадто слабкі. Це розчаровує, тому що люди хочуть ефективного ЄС. Ви не можете так продовжувати. Якщо ми дозволимо Путіну знищити не лише Україну, а й ЄС, нам доведеться зіткнутися з екзистенційними питаннями", - сказала євродепутатка.

Вона також додала, що "наші юристи повинні знайти юридично правильний спосіб зупинити внутрішній і зовнішній розпад".

"Верховенство права має захищати структуру Європейського Союзу", - зазначила Юкнявічене.

"Let's start to think about the procedure to suspend Hungary's voting rights.



Our lawyers must find legal ways to stop the destruction from both outside and inside."



Watch @RJukneviciene appealing to @EU_Commission and #EUCO during #EPlenary pic.twitter.com/V4hS6zo6zv