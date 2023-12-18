Євродепутатка від Литви закликала позбавити Угорщину права голосу в ЄС

Про це заявила депутатка Європарламенту від Литви Раса Юкнявічене, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, розміщене фракцією Європейської народної партії (EPP Group) у соцмережі Х (Twitter).

На її думку, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан працює на Володимира Путіна та його дії з дестабілізації Євросоюзу необхідно зупинити.

"На кого працює Орбан? На Путіна! Але чому ЄС нічого не робить, щоб зупинити його? Хіба ви не бачите, як Євросоюз розривається зсередини? Я кажу, побачимо. Але, на жаль, методи, щоб його зупинити, занадто слабкі. Це розчаровує, тому що люди хочуть ефективного ЄС. Ви не можете так продовжувати. Якщо ми дозволимо Путіну знищити не лише Україну, а й ЄС, нам доведеться зіткнутися з екзистенційними питаннями", - сказала євродепутатка.

Вона також додала, що "наші юристи повинні знайти юридично правильний спосіб зупинити внутрішній і зовнішній розпад".

"Верховенство права має захищати структуру Європейського Союзу", - зазначила Юкнявічене.

"Let's start to think about the procedure to suspend Hungary's voting rights.



Our lawyers must find legal ways to stop the destruction from both outside and inside."



Watch @RJukneviciene appealing to @EU_Commission and #EUCO during #EPlenary pic.twitter.com/V4hS6zo6zv — EPP Group (@EPPGroup) December 15, 2023

Переговори про вступ України до Європейського Союзу

14 грудня на саміті в Брюсселі Європейська рада схвалила початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС. Під час голосування прем'єр Угорщини Орбан покинув зал засідань і не блокував рішення Євроради.

Однак під час саміту Угорщина заблокувала пакет фіндопомоги Україні на 50 млрд євро.

Прем'єр Орбан заявив, що не розблокує цю допомогу, доки ЄС не виплатить Угорщині 30 млрд, які було заморожено через проблеми країни з корупцією та верховенством права. Нещодавно ЄС розморозив 10 млрд євро з цієї суми.

В Офісі президента Зеленського назвали способи обійти вето Орбана на 50 млрд євро.

Тим часом постійний представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкевічюс заявив, що Угорщині слід покинути Євросоюз, якщо вона не готова підтримати солідарність і взаємну довіру з іншими членами блоку.

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