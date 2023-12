Евродепутат от Литвы призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС

По ее мнению, венгерский премьер-министр Виктор Орбан работает на Владимира Путина и его действия по дестабилизации Евросоюза необходимо остановить.

"На кого работает Орбан? На Путина! Но почему ЕС ничего не делает, чтобы остановить его? Разве вы не видите, как Евросоюз разрывается изнутри? Я говорю, увидим. Но, к сожалению, средства, чтобы его остановить, слишком слабы. Это разочаровывает, потому что люди хотят эффективного ЕС. Вы не можете так продолжать. Если мы позволим Путину уничтожить не только Украину, но и ЕС, нам придется столкнуться с экзистенциальными вопросами", – сказала евродепутат.

Она также добавила, что "наши юристы должны найти юридически правильный способ остановить внутренний и внешний распад".

"Верховенство права должно защищать структуру Европейского Союза", - отметила Юкнявичене.

"Let's start to think about the procedure to suspend Hungary's voting rights.



Our lawyers must find legal ways to stop the destruction from both outside and inside."



Watch @RJukneviciene appealing to @EU_Commission and #EUCO during #EPlenary pic.twitter.com/V4hS6zo6zv