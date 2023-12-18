Евродепутат от Литвы призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС

Об этом заявила депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, размещенное фракцией Европейской народной партии (EPP Group) в соцсети Х (Twitter).

По ее мнению, венгерский премьер-министр Виктор Орбан работает на Владимира Путина и его действия по дестабилизации Евросоюза необходимо остановить.

"На кого работает Орбан? На Путина! Но почему ЕС ничего не делает, чтобы остановить его? Разве вы не видите, как Евросоюз разрывается изнутри? Я говорю, увидим. Но, к сожалению, средства, чтобы его остановить, слишком слабы. Это разочаровывает, потому что люди хотят эффективного ЕС. Вы не можете так продолжать. Если мы позволим Путину уничтожить не только Украину, но и ЕС, нам придется столкнуться с экзистенциальными вопросами", – сказала евродепутат.

Она также добавила, что "наши юристы должны найти юридически правильный способ остановить внутренний и внешний распад".

"Верховенство права должно защищать структуру Европейского Союза", - отметила Юкнявичене.

"Let's start to think about the procedure to suspend Hungary's voting rights.



Our lawyers must find legal ways to stop the destruction from both outside and inside."



Watch @RJukneviciene appealing to @EU_Commission and #EUCO during #EPlenary pic.twitter.com/V4hS6zo6zv — EPP Group (@EPPGroup) December 15, 2023

Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз

14 декабря на саммите в Брюсселе Европейский совет одобрил начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Во время голосования премьер Венгрии Орбан покинул зал заседаний и не блокировал решение Евросовета.

Однако в ходе саммита Венгрия заблокировала пакет финпопомощи Украине на 50 млрд евро.

Премьер Орбан заявил, что не разблокирует эту помощь, пока ЕС не выплатит Венгрии 30 млрд, которые были заморожены из-за проблем страны с коррупцией и верховенством права. Недавно ЕС разморозил 10 млрд евро из этой суммы.

В Офисе президента Зеленского назвали способы обойти вето Орбана на 50 млрд евро.

Тем временем постоянный представитель Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкевичюс заявил, что Венгрии нужно покинуть Евросоюз, если она не готова поддержать солидарность и взаимное доверие с другими членами блока.

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