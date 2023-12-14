Єврокомісія офіційно розблокувала понад 10 млрд євро для Угорщини

Європейська комісія ухвалила рішення розморозити для Угорщини 10,2 млрд євро. В ЄС вважають, що судова реформа Будапешта усунула певні недоліки. Однак ще понад 20 млрд залишаються заблокованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єврокомісію .

У Європейському союзі вважають, що Угорщина вжила заходів про основні права Харті ЄС, які стосуються судової незалежності.

"Це означає, що частина фінансування більше не буде заблокована, і тому Угорщина може почати вимагати відшкодування приблизно до 10,2 млрд євро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що держави-члени ЄС повинні забезпечити виконання сприятливих умов протягом усього періоду фінансування політики згуртованості. Єврокомісія уважно стежитиме за застосуванням заходів, запроваджених Угорщиною, зокрема через аудити, активну взаємодію із зацікавленими сторонами та моніторинговими комітетами.

Якщо в будь-який момент часу Комісія вважатиме, що сприятливі умови більше не виконуються, вона може знову прийняти рішення про блокування фінансування.

Загалом через ситуації з верховенством права в країні фінансування, яке залишається заблокованим для Угорщини, становить близько 21 млрд євро.

Позиція Угорщини щодо вступу України в ЄС

14-15 грудня на саміті лідерів країн ЄС має схвалити чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, а також рішення про початок переговорів про вступ. Угорщина виступає проти таких рішень, проте висловлюється про певні компроміси.

Водночас Будапешт заявляє, що готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Угорщини 30 млрд.

Більше про те, чому Угорщина блокує вступ України в Євросоюз та чого хоче Орбан - читайте у матеріалі РБК-Україна.