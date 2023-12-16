Допомога ЄС для України. У Зеленського назвали три способи обійти вето Орбана на 50 млрд євро

Блокування прем'єром Угорщини Віктором Орбаном виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні можна обійти. В Офісі президента Володимира Зеленського назвали три способи.

Про це розповів заступник керівника ОП Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами Жовква, лідери країн ЄС відклали питання щодо виділення допомоги Україні до січня, проте, зазначили, що хвилюватись не варто.

Жовква розповів, що один зі способів отримати кошти - це спільний бюджет ЄС. Тобто це потребуватиме змін до їхнього бюджету.

"Це найпростіший та найлогічніший", - наголосив заступник.

Другий варіант, який готують наші партнери - можливість виділити кошти шляхом двосторонньої допомоги.

"Тобто решта 26 держав будуть це робити не з бюджету ЄС", - пояснив він.

І третій, альтернативний варіант, на перший час - це макрофінансова підтримка.

Так, за словами Жовква, з нами працювала Єврокомісія.

50 млрд євро для України

Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро до 2027 року. 14 грудня, лідери країн ЄС розглядали цю ініціативу під час саміту Євроради.

У результаті Угорщина наклала вето на рішення, решта 26 країн його підтримали. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не схвалить таке рішення, допоки блок не виплатить усі призначені для його країни кошти, які були заморожені.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України заявили, що рішення про 50 млрд євро вже принципово прийнято. І у січні має відбутися завершення всіх юридичних процедур.

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