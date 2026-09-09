Євро злетів, долар зріс: курс НБУ на 10 вересня та у якій валюті можна відкрити рахунок у банку

На четвер, 10 вересня, Нацбанк значно підвищив ціну на долар та євро. Американська валюта подорожчала на 18 копійок, а європейська – одразу на 36 копійок.

Скільки коштуватимуть долар та євро 10 вересня, а також у якій валюті українці можуть відкрити рахунок у банку, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на 10 вересня офіційний курс долара на рівні 44,64 грн. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала на 18 копійок. 9 вересня долар коштував 44,46 гривень.

Офіційний курс євро становитиме 51,99 грн, що на 36 копійок більше, ніж 9 вересня, коли він коштував 51,63 гривню.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 10 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Чи можна відкрити рахунок у банку в іноземній валюті

Громадяни можуть відкривати банківські рахунки незалежно від виду валюти. Про це повідомили в Національному банку України.

Водночас, якщо людина хоче відкрити рахунок не в доларах США чи євро, а в іншій, менш поширеній в Україні валюті, НБУ рекомендує звернутися безпосередньо до банку та уточнити наявність такої можливості.