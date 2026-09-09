ua en ru
Ср, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар і євро пішли вгору: курс валют в банках та обмінниках на 9 вересня

11:44 09.09.2026 Ср
3 хв
Де сьогодні найвигідніше купувати та продавати валюту?
aimg Анастасія Мацепа
Долар і євро пішли вгору: курс валют в банках та обмінниках на 9 вересня Фото: банки та обмінники змінили курс долара та євро на 9 вересня (колаж РБК-Україна)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

У середу, 9 вересня, банки та обмінники переглянули ціни на валюту. Американська валюта подорожчала в більшості установ, а євро суттєво додало в ціні.

Де сьогодні пропонують найкращий курс валют та скільки коштуватимуть 1000 доларів, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 9 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,80 грн для продажу та 44,66 грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,15 грн, а купують – по 51,95 грн.

Долар і євро пішли вгору: курс валют в банках та обмінниках на 9 вересня

Фото: курс валют в обмінниках 9 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар завмер, євро дешевшає: курс НБУ на 9 вересня та яка може бути альтернатива заощадженням

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,80 грн (+20 коп.), а для карток курс становить 44,84 грн (+20 коп.). Купити долари у відділеннях можна по 44,20 грн (+20 коп.), а для карток – по 44,35 грн (+20 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 52,25 грн (+30 коп.), а для карток – по 52,35 грн (+27 коп.). Курс купівлі євро у відділеннях становить 51,25 грн (+30 коп.), а для карток – 51,59 грн (+27 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,80 грн (+22 коп.), а для карток – по 44,90 грн (без змін). Курс купівлі через ''Мобільний Ощад'' становить 44,40 грн (без змін), а для карток – 44,30 грн (без змін).

Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,20 грн (+40 коп.), а для карток – по 52,30 грн (+10 коп.). Курс купівлі євро через ''Мобільний Ощад'' становить 51,50 грн (без змін), а для карток – 51,50 грн (+10 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,00 грн (-10 коп.), а за комерційним курсом – по 44,80 грн (-10 коп.). Курс купівлі становить 44,40 грн (-10 коп.) за готівковим курсом та 44,50 грн (-10 коп.) за комерційним курсом.

Євро у касах ПУМБ можна купити по 52,30 грн (+40 коп.), а продати – по 51,60 грн (+40 коп.).

Monobank продає долари по 44,83 грн (+19 коп.), а купує – по 44,43 грн (+18 коп.). Євро продають по 52,32 грн (+26 коп.), а купують – по 51,62 грн (+25 коп.).

Долар і євро пішли вгору: курс валют в банках та обмінниках на 9 вересня

Фото: курс валют у банках 9 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед наведених великих банків сьогодні пропонують ПриватБанк у відділеннях, Ощадбанк через ‘‘Мобільний Ощад’’ та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,80 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк для карток – 44,84 грн та Ощадбанк для карток – 44,90 грн.

Найдорожче американську валюту продає ПУМБ за готівковим курсом – 45,00 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,20 грн.

Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях – 52,25 грн, Ощадбанк для карток та ПУМБ – по 52,30 грн, Monobank – 52,32 грн.

Найдорожче європейська валюта коштує в ПриватБанку для карток – 52,35 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,43 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за готівковим курсом – по 44,40 грн, ПриватБанк для карток – 44,35 грн.

Найнижчий курс купівлі долара серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 44,20 грн.

Євро найвигідніше продавати в Monobank – по 51,62 грн.

Далі йдуть ПУМБ – 51,60 грн, ПриватБанк для карток – 51,59 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та для карток – по 51,50 грн.

Найнижчий курс купівлі євро серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 51,25 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні

  • ПриватБанк (у відділеннях) – 44 800 грн.
  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 44 800 грн.
  • ПУМБ (комерційний курс) – 44 800 грн.
  • Monobank – 44 830 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 44 840 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 44 900 грн.
  • ПУМБ (готівковий курс) – 45 000 грн.
Читайте також: Що буде з курсом і куди вкладати гроші: прогноз експерта на наступний тиждень

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Уражено ракетоносії, винищувач і гелікоптер: "Мадяр" назвав наслідки удару по РФ
Уражено ракетоносії, винищувач і гелікоптер: "Мадяр" назвав наслідки удару по РФ
Аналітика
Закликати людей повертатися в Україну нераціонально: Олексій Позняк, Інститут демографії
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Закликати людей повертатися в Україну нераціонально: Олексій Позняк, Інститут демографії