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Евро взлетел, доллар вырос: курс НБУ на 10 сентября и в какой валюте можно открыть счет в банке

16:51 09.09.2026 Ср
2 мин
Какие цены установил регулятор?
aimg Анастасия Мацепа
Евро взлетел, доллар вырос: курс НБУ на 10 сентября и в какой валюте можно открыть счет в банке Фото: НБУ установил новый официальный курс доллара и евро на 10 сентября (коллаж РБК-Украина)
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На четверг, 10 сентября, Нацбанк значительно повысил цену на доллар и евро. Американская валюта подорожала на 18 копеек, а европейская – сразу на 36 копеек.

Сколько будут стоить доллар и евро 10 сентября, а также в какой валюте украинцы могут открыть счет в банке, читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

НБУ установил на 10 сентября официальный курс доллара на уровне 44,64 грн. В сравнении с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 18 копеек. 9 сентября доллар стоил 44,46 гривны.

Официальный курс евро будет составлять 51,99 грн, что на 36 копеек больше, чем 9 сентября, когда он стоил 51,63 гривны.

Евро взлетел, доллар вырос: курс НБУ на 10 сентября и в какой валюте можно открыть счет в банке

Фото: официальный курс валют НБУ на 10 сентября (инфографика РБК-Украина)

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Можно ли открыть счет в банке в иностранной валюте

Граждане могут открывать банковские счета вне зависимости от вида валюты. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

В то же время, если человек хочет открыть счет не в долларах США или евро, а в другой менее распространенной в Украине валюте, НБУ рекомендует обратиться непосредственно в банк и уточнить наличие такой возможности.

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