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Банкнота 2000 грн може стати новою нормою для закупівель: аналітик пояснив, що буде з цінами

15:15 04.09.2026 Пт
3 хв
Поява нового номіналу відображає вже сформовану інфляцію, а не запускає її
aimg Анастасія Мацепа aimg Андрій Шевчишин Експерт
Банкнота 2000 грн може стати новою нормою для закупівель: аналітик пояснив, що буде з цінами Фото: банкнота номіналом 2000 гривень стала найбільшим номіналом в історії України (РБК-Україна)
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Банкнота номіналом 2000 гривень може стати звичним засобом розрахунку для великої закупівлі, однак сама її поява не є причиною зростання цін.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Головне:

  • 2000 гривень може бути зручною купюрою для великої закупівлі.
  • Поява нового номіналу не спричиняє інфляцію.
  • Руйнування логістики та зростання цін впливають на купівельну спроможність гривні.
  • Потреба у номіналі понад 2000 грн виникне лише за значного подальшого знецінення гривні.

Банкнота номіналом 2000 гривень може стати звичним засобом розрахунку для українців, які роблять великі закупівлі. Водночас сам факт її появи не означає, що вона спричинятиме подальше зростання цін.

''2000 гривень – це не причина інфляції. Банкнота просто є засобом платежу, який ми використовуємо. Нею буде зручніше розраховуватися замість кількох купюр меншого номіналу'', – пояснив Андрій Шевчишин.

За його словами, сума у 2000 гривень уже може бути звичною для людини, яка робить велику закупівлю.

''Якщо йдеться про велику закупівлю в торговельному центрі або про людину, яка закуповується раз на тиждень, 2000 гривень – це вже, мабуть, норма'', – зазначив аналітик.

Водночас на ціни впливають інші чинники, зокрема проблеми з логістикою. Російські удари по складах і логістичній інфраструктурі змушують бізнес враховувати додаткові ризики у вартості товарів.

Шевчишин зазначив, що потреба у ще більших номіналах залежатиме передусім від купівельної спроможності гривні.

''Коли гривня втрачає свою купівельну спроможність, великі номінали стають основними у використанні. Якщо 2 гривні перестануть бути засобом платежу, тоді виникне потреба переглядати необхідність номіналу більшого за 2000 гривень'', – сказав він.

Водночас аналітик не вважає, що поява банкноти 2000 грн є сигналом до швидкого запровадження ще більших купюр.

Нагадаємо, в п'ятницю, 4 вересня 2026 року, Національний банк ввів у готівковий обіг банкноту нового найвищого номіналу – 2 000 гривень. На новій купюрі зображено портрет видатного українського поета, дисидента та Героя України Василя Стуса.

Банки вже відсьогодні мають можливість отримувати купюри від регулятора та видавати їх клієнтам через каси.

Що стосується повноцінної появи 2 000 гривень у банкоматах і терміналах, в НБУ наголосили, що презентували банкноту за два місяці – 10 липня, надавши банкам технічну можливість безкоштовно переналаштувати своє обладнання для сортування та видачі нових грошей.

Детальніше про те, чому, на думку експертів, НБУ вирішив випустити новий номінал саме зараз та як поява такої купюри вплине на економіку й інфляційні очікування, читайте в матеріалі РБК-Україна "Банкнота тривоги? Що означає поява купюри 2000 гривень і чи варто боятись за гроші".

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