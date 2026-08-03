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Євро суттєво подорожчав: курс НБУ на 4 серпня та як ціни на пальне вплинуть на валюту

16:12 03.08.2026 Пн
2 хв
Яким буде офіційний курс валют у вівторок?
aimg Олег Хомчук
Євро суттєво подорожчав: курс НБУ на 4 серпня та як ціни на пальне вплинуть на валюту Фото: Нацбанк оновив офіційний курс валют (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 4 серпня. Після триденного зниження курсу долара регулятор підвищив його одразу на 15 копійок – до 44,78 грн. Євро подорожчав ще стрімкіше – на 37 копійок – до 51,64 грн.

Яким буде курс у вівторок та як, за прогнозами банкіра, ціни на пальне можуть вплинути на валюту, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • НБУ збільшив офіційний курс долара до 44,78 грн.
  • Євро подорожчав до 51,64 грн.
  • Імпорт пального та підготовка бізнесу до зими тимчасово підвищать попит на валюту.
  • Паливний чинник додасть напруження на ринку.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на вівторок, 4 серпня, офіційний курс долара на рівні 44,78 грн, що на 15 копійок більше, ніж у понеділок, 3 серпня. Тоді американська валюта коштувала 44,63 грн.

Водночас офіційний курс євро після нетривалої паузи продовжив стрімке зростання, злетівши в ціні одразу на 37 копійок. Таким чином на 4 серпня він становить 51,64 грн.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 4 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Фото: офіційний курс валют НБУ на 4 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Як ціни на пальне вплинуть на курс валют

На початку серпня імпорт енергоносіїв стане одним із найчутливіших чинників для валютного ринку. Через залежність України від зовнішніх постачань будь-які зміни світових цінових котирувань швидко збільшують потребу бізнесу у валюті, оскільки енерготрейдери намагаються купувати її заздалегідь.

"Цей процес можна назвати "пружиною": спочатку напруження накопичується у світових котируваннях і закупівельних планах імпортерів, а згодом поступово передається внутрішньому ринку", – пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

До паливних закупівель додається ще й підготовка бізнесу до осінньо-зимового сезону.

Попри зростання попиту на долари та євро з боку імпортерів, різкого курсового стрибка цього тижня не очікується. За словами експерта, Національний банк повністю контролює ситуацію та згладжуватиме тимчасовий дисбаланс інтервенціями, а висока дохідність гривневих депозитів і ОВДП стримуватиме ажіотаж серед населення.

"Ціни на пальне можуть стати важливим "нервом" початку серпня, але не обов’язково детонатором різкої курсової зміни. Валютний ринок отримає більше напруження, проте воно залишатиметься контрольованим", – підсумував Тарас Лєсовий.

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