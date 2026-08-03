Євро суттєво подорожчав: курс НБУ на 4 серпня та як ціни на пальне вплинуть на валюту

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 4 серпня. Після триденного зниження курсу долара регулятор підвищив його одразу на 15 копійок – до 44,78 грн. Євро подорожчав ще стрімкіше – на 37 копійок – до 51,64 грн.

Яким буде курс у вівторок та як, за прогнозами банкіра, ціни на пальне можуть вплинути на валюту, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

НБУ збільшив офіційний курс долара до 44,78 грн.

Євро подорожчав до 51,64 грн.

Імпорт пального та підготовка бізнесу до зими тимчасово підвищать попит на валюту.

Паливний чинник додасть напруження на ринку.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на вівторок, 4 серпня, офіційний курс долара на рівні 44,78 грн, що на 15 копійок більше, ніж у понеділок, 3 серпня. Тоді американська валюта коштувала 44,63 грн.

Водночас офіційний курс євро після нетривалої паузи продовжив стрімке зростання, злетівши в ціні одразу на 37 копійок. Таким чином на 4 серпня він становить 51,64 грн.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 4 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Як ціни на пальне вплинуть на курс валют

На початку серпня імпорт енергоносіїв стане одним із найчутливіших чинників для валютного ринку. Через залежність України від зовнішніх постачань будь-які зміни світових цінових котирувань швидко збільшують потребу бізнесу у валюті, оскільки енерготрейдери намагаються купувати її заздалегідь.

"Цей процес можна назвати "пружиною": спочатку напруження накопичується у світових котируваннях і закупівельних планах імпортерів, а згодом поступово передається внутрішньому ринку", – пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

До паливних закупівель додається ще й підготовка бізнесу до осінньо-зимового сезону.

Попри зростання попиту на долари та євро з боку імпортерів, різкого курсового стрибка цього тижня не очікується. За словами експерта, Національний банк повністю контролює ситуацію та згладжуватиме тимчасовий дисбаланс інтервенціями, а висока дохідність гривневих депозитів і ОВДП стримуватиме ажіотаж серед населення.

"Ціни на пальне можуть стати важливим "нервом" початку серпня, але не обов’язково детонатором різкої курсової зміни. Валютний ринок отримає більше напруження, проте воно залишатиметься контрольованим", – підсумував Тарас Лєсовий.