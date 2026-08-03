Дизель вже під 98 грн: як змінилися ціни на АЗС після вихідних
За вихідні (1-2 серпня) ціни на пальне у найбільших мережах АЗС України залишилися переважно стабільними, однак на деяких заправках зафіксовано коригування вартості пального.
Скільки коштує бензин, ДП та автогаз станом на понеділок, 3 серпня - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Бензин: Стабільність на всіх АЗС - ціни за вихідні не змінилися (від 77,90 грн/л за А-92 на "Укрнафті" до 95,40 грн/л за преміум на SOCAR).
- Дизельне пальне: Мережа OKKO скинула 30 коп., а WOG підняла на 1 грн, на SOCAR - здорожчання одразу на 2 грн (діапазон від 89,90 до 97,90 грн/л).
- Автогаз: Цінники залишаються незмінними в усіх мережах (найдешевший в "Укрнафти" по 42,90 грн/л, найдорожчий на WOG по 44,50 грн/л).
Що змінилося на АЗС
Так, на АЗС OKKO дизель Pulls подешевшав на 40 копійок - до 95,50 грн за літр, а дизель Євро - до 92,50 грн за літр. Водночас бензини Pulls 100, Pulls 95, А-95 Євро та автогаз зберегли попередні ціни.
У мережі WOG, навпаки, дизельне пальне подорожчало. ДП Mustang додало 1 гривню і коштує 96,80 грн за літр, а ДП Євро-5 також зросло на 1 гривню - до 93,80 грн за літр. Ціни на бензин і газ не змінилися.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 3 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Найбільший стрибок вартості зафіксувала мережа SOCAR. ДП NANO Extro подорожчало одразу на 2 гривні - до 97,90 грн за літр, а ДП NANO - також на 2 гривні, до 94,90 грн за літр. Водночас усі види бензину та автогаз залишилися на попередньому рівні.
У державній мережі "Укрнафта" жодних змін за вихідні не відбулося. Бензин А-95 продають по 79,90 грн за літр, А-92 - по 77,90 грн, звичайний дизель - по 89,90 грн, а автогаз - по 42,90 грн. Мережа традиційно пропонує найнижчі ціни серед названих вище.
Деталізація цін на АЗС 3 серпня, понеділок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
- ДП Pulls: 95,50 грн
- ДП Євро: 92,50 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Євро: 83,50 грн
- ДП Mustang: 96,80 грн
- ДП Євро-5: 93,80 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДП NANO Extro: 97,90 грн
- ДП NANO: 94,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДП (Energy): 91,90 грн
- ДП: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн