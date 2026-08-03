Дизель вже під 98 грн: як змінилися ціни на АЗС після вихідних

За вихідні (1-2 серпня) ціни на пальне у найбільших мережах АЗС України залишилися переважно стабільними, однак на деяких заправках зафіксовано коригування вартості пального.

Скільки коштує бензин, ДП та автогаз станом на понеділок, 3 серпня - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Бензин : Стабільність на всіх АЗС - ціни за вихідні не змінилися (від 77,90 грн/л за А-92 на "Укрнафті" до 95,40 грн/л за преміум на SOCAR).

: Стабільність на всіх АЗС - ціни за вихідні не змінилися (від 77,90 грн/л за А-92 на "Укрнафті" до 95,40 грн/л за преміум на SOCAR). Дизельне пальне: Мережа OKKO скинула 30 коп., а WOG підняла на 1 грн, на SOCAR - здорожчання одразу на 2 грн (діапазон від 89,90 до 97,90 грн/л).

Мережа OKKO скинула 30 коп., а WOG підняла на 1 грн, на SOCAR - здорожчання одразу на 2 грн (діапазон від 89,90 до 97,90 грн/л). Автогаз: Цінники залишаються незмінними в усіх мережах (найдешевший в "Укрнафти" по 42,90 грн/л, найдорожчий на WOG по 44,50 грн/л).

Що змінилося на АЗС

Так, на АЗС OKKO дизель Pulls подешевшав на 40 копійок - до 95,50 грн за літр, а дизель Євро - до 92,50 грн за літр. Водночас бензини Pulls 100, Pulls 95, А-95 Євро та автогаз зберегли попередні ціни.

У мережі WOG, навпаки, дизельне пальне подорожчало. ДП Mustang додало 1 гривню і коштує 96,80 грн за літр, а ДП Євро-5 також зросло на 1 гривню - до 93,80 грн за літр. Ціни на бензин і газ не змінилися.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 3 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Найбільший стрибок вартості зафіксувала мережа SOCAR. ДП NANO Extro подорожчало одразу на 2 гривні - до 97,90 грн за літр, а ДП NANO - також на 2 гривні, до 94,90 грн за літр. Водночас усі види бензину та автогаз залишилися на попередньому рівні.

У державній мережі "Укрнафта" жодних змін за вихідні не відбулося. Бензин А-95 продають по 79,90 грн за літр, А-92 - по 77,90 грн, звичайний дизель - по 89,90 грн, а автогаз - по 42,90 грн. Мережа традиційно пропонує найнижчі ціни серед названих вище.

Деталізація цін на АЗС 3 серпня, понеділок

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Євро: 82,90 грн

ДП Pulls: 95,50 грн

ДП Євро: 92,50 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 83,50 грн

ДП Mustang: 96,80 грн

ДП Євро-5: 93,80 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДП NANO Extro: 97,90 грн

ДП NANO: 94,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"