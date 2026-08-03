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Евро существенно подорожал: курс НБУ на 4 августа и как цены на топливо повлияют на валюту

16:12 03.08.2026 Пн
2 мин
Каким будет официальный курс валют во вторник?
aimg Олег Хомчук
Евро существенно подорожал: курс НБУ на 4 августа и как цены на топливо повлияют на валюту Фото: Нацбанк обновил официальный курс валют (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 4 августа. После трехдневного снижения курса доллара регулятор повысил его сразу на 15 копеек – до 44,78 грн. Евро подорожал еще стремительнее – на 37 копеек – до 51,64 грн.

Каким будет курс во вторник и как, по прогнозам банкира, цены на топливо могут повлиять на валюту, – в материале ниже.

Главное:

  • НБУ увеличил официальный курс доллара до 44,78 грн.
  • Евро подорожал до 51,64 грн.
  • Импорт горючего и подготовка бизнеса к зиме временно повысят спрос на валюту.
  • Топливный фактор придаст напряжения на рынке.

Курс валют НБУ

НБУ установил на вторник, 4 августа, официальный курс доллара на уровне 44,78 грн, что на 15 копеек больше, чем в понедельник, 3 августа. Тогда американская валюта стоила 44,63 грн.

В то же время официальный курс евро после непродолжительной паузы продолжил стремительный рост, взлетев в цене сразу на 37 копеек. Таким образом на 4 августа он составляет 51,64 грн.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 4 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Фото: официальный курс валют НБУ на 4 августа (Инфографика РБК-Украина)

Как цены на топливо повлияют на курс валют

В начале августа импорт энергоносителей станет одним из чувствительных факторов для валютного рынка. Из-за зависимости Украины от внешних поставок любые изменения мировых ценовых котировок быстро увеличивают потребность бизнеса в валюте, поскольку энерготрейдеры пытаются покупать ее заранее.

"Этот процесс можно назвать "пружиной": сначала напряжение накапливается в мировых котировках и закупочных планах импортеров, а впоследствии постепенно передается внутреннему рынку", – пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

К топливным закупкам прилагается еще и подготовка бизнеса к осенне-зимнему сезону.

Несмотря на рост спроса на доллары и евро со стороны импортеров, резкого курсового скачка на этой неделе не ожидается. По словам эксперта, Нацбанк полностью контролирует ситуацию и сглаживает временный дисбаланс интервенциями, а высокая доходность гривневых депозитов и ОВГЗ будет сдерживать ажиотаж среди населения.

"Цены на горючее могут стать важным "нервом" начала августа, но не обязательно детонатором резкой курсовой смены. Валютный рынок получит большее напряжение, однако оно будет оставаться контролируемым", – подытожил Тарас Лесовой.

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