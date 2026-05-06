Євро стрімко падає, а долар дешевшає в обмінниках: актуальний курс валют на 6 травня

Ранок 6 травня розпочався з помітного зміцнення гривні. Найбільш відчутно це позначилося на вартості європейської валюти, яка в деяких системних банках впала в ціні одразу на 23-27 копійок.
Портал Minfin станом на ранок 6 травня наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 43,81 (-4 коп) гривні при покупці та 43,75 (без змін) гривні - продаж валюти.
Евро в обмінниках можна купити за середнім курсом 51,60 (-6 коп) гривню, а здати - по 51,40 (-5 коп) гривні.
Фото: курс валют на 6 травня (інфографіка РБК-Україна)
Середній курс купівлі долара в банках становить 44,22 (+7 коп) гривні, здати американську валюту сьогодні можна по 43,75 (+5 коп) гривні.
Євро в банках продають по 51,82 (-5 коп) гривні, а купують - по 51,20 (-5 коп) гривні.
ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,20 (-5 коп) гривні, а безнал - 44,24 (без змін) гривні. Євро в касі банку можна купити по 51,75 (-20 коп) гривні, а карткою - 51,81 (-27 коп) гривню.
Ощадбанк продає долари через мобільний застосунок по 44,15 (+10 коп) гривні, а картковий курс - 44,30 (-10 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні продається по 51,80 (+11 коп) гривні, а для карток - 52,05 (-5 коп) гривні.
У "Пумбі" долар у касі сьогодні можна купити по 44,30 (-10 коп) гривні, а карткою - 44,10 (-10 коп) гривні. Євро в касах банку сьогодні коштує 51,90 (-20 коп) гривню.
Monobank продає долари по 44,23 (без змін) гривні, а євро - по 51,80 (-23 коп) гривні.
Купити долар: Найдешевше в обмінниках (43,81 грн) та в застосунку ПУМБ (44,10 грн).
Купити євро: Найкращі пропозиції в обмінниках (51,60 грн) та у відділеннях ПриватБанку (51,75 грн).
