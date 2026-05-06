Евро стремительно падает, а доллар дешевеет в обменниках: актуальный курс валют на 6 мая

Курс валюты в обменниках

Портал Minfin по состоянию на утро 6 мая приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 43,81 (-4 коп) гривны при покупке и 43,75 (без изменений) гривны - продажа валюты.

Евро в обменниках можно купить по среднему курсу 51,60 (-6 коп) гривну, а сдать - по 51,40 (-5 коп) гривны.

Фото: курс валют на 6 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валюты в банках

Средний курс покупки доллара в банках составляет 44,22 (+7 коп) гривны, сдать американскую валюту сегодня можно по 43,75 (+5 коп) гривны.

Евро в банках продают по 51,82 (-5 коп) гривны, а покупают - по 51,20 (-5 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,20 (-5 коп) гривны, а безнал - 44,24 (без изменений) гривны. Евро в кассе банка можно купить по 51,75 (-20 коп) гривны, а картой - 51,81 (-27 коп) гривну.

Ощадбанк продает доллары через мобильное приложение по 44,15 (+10 коп) гривны, а карточный курс - 44,30 (-10 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня продается по 51,80 (+11 коп) гривны, а для карточек - 52,05 (-5 коп) гривны.

В "Пумбе" доллар в кассе сегодня можно купить по 44,30 (-10 коп) гривны, а по карте - 44,10 (-10 коп) гривны. Евро в кассах банка сегодня стоит 51,90 (-20 коп) гривну.

Monobank продает доллары по 44,23 (без изменений) гривны, а евро - по 51,80 (-23 коп) гривны.

Где самый выгодный курс сегодня?

Купить доллар: Дешевле всего в обменниках (43,81 грн) и в приложении ПУМБ (44,10 грн).

Купить евро: Лучшие предложения в обменниках (51,60 грн) и в отделениях ПриватБанка (51,75 грн).