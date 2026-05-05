Долар і євро пішли вниз: курс на 6 травня і чого чекати від ринку

16:16 05.05.2026 Вт
2 хв
Обидві валюти подешевшали, ринок залишатиметься під контролем НБУ
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар і євро пішли вниз: курс на 6 травня і чого чекати від ринку Фото: НБУ оновив офіційний курс валют на 6 травня (Getty Images)
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 6 травня. Долар і євро синхронно знизилися.

Якою буде вартість валют наступного дня та найближчим часом – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар знизився до 43,97 грн (-3 коп. за добу)
  • Євро подешевшало до 51,39 грн (-6 коп. за добу)
  • У травні різких коливань курсу не очікується
  • НБУ продовжить підтримувати ринок інтервенціями

Курс валют НБУ

На 6 травня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,97 грн, що на 3 копійки нижче за курс 5 травня (44,00 грн).

Євро також подешевшало – до 51,39 грн, що на 6 копійок менше порівняно з попереднім показником (51,45 грн).

Таким чином, обидві валюти перейшли до помірного зниження після попередніх коливань.

Фото: курс валют на 6 травня (інфографіка РБК-Україна)

Яким буде курс у травні

У травні валютний ринок працюватиме в режимі керованої гнучкості, тому суттєвих коливань курсу не прогнозують, зазначає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

За його оцінкою, долар перебуватиме в межах 43,5–44,5 грн.

Ситуацію на ринку й надалі стабілізуватимуть валютні інтервенції Нацбанку, середній обсяг яких може досягати до 800 млн доларів на тиждень.

Водночас євро залишатиметься більш волатильним – очікується, що його курс коливатиметься в діапазоні 49,5–52,5 грн.

Це пов’язано з динамікою пари євро/долар на світових ринках, а також із цінами на нафту: їхнє зростання може посилити долар, тоді як стабілізація або зниження – підтримати євро.

Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир'я та коли
