Долар і євро пішли вниз: курс на 6 травня і чого чекати від ринку
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 6 травня. Долар і євро синхронно знизилися.
Головне:
- Долар знизився до 43,97 грн (-3 коп. за добу)
- Євро подешевшало до 51,39 грн (-6 коп. за добу)
- У травні різких коливань курсу не очікується
- НБУ продовжить підтримувати ринок інтервенціями
Курс валют НБУ
На 6 травня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,97 грн, що на 3 копійки нижче за курс 5 травня (44,00 грн).
Євро також подешевшало – до 51,39 грн, що на 6 копійок менше порівняно з попереднім показником (51,45 грн).
Таким чином, обидві валюти перейшли до помірного зниження після попередніх коливань.
Яким буде курс у травні
У травні валютний ринок працюватиме в режимі керованої гнучкості, тому суттєвих коливань курсу не прогнозують, зазначає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.
За його оцінкою, долар перебуватиме в межах 43,5–44,5 грн.
Ситуацію на ринку й надалі стабілізуватимуть валютні інтервенції Нацбанку, середній обсяг яких може досягати до 800 млн доларів на тиждень.
Водночас євро залишатиметься більш волатильним – очікується, що його курс коливатиметься в діапазоні 49,5–52,5 грн.
Це пов’язано з динамікою пари євро/долар на світових ринках, а також із цінами на нафту: їхнє зростання може посилити долар, тоді як стабілізація або зниження – підтримати євро.