ua en ru
Ср, 06 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Євро стрімко падає, а долар дешевшає в обмінниках: актуальний курс валют на 6 травня

09:15 06.05.2026 Ср
2 хв
Де найвигідніший курс сьогодні?
aimg Ірина Гамерська
Євро стрімко падає, а долар дешевшає в обмінниках: актуальний курс валют на 6 травня Фото: обмінники та банки оновили курс валют на 6 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Ранок 6 травня розпочався з помітного зміцнення гривні. Найбільш відчутно це позначилося на вартості європейської валюти, яка в деяких системних банках впала в ціні одразу на 23-27 копійок.

Які нові цінники встановили ПриватБанк, Ощадбанк та Monobank, і де сьогодні найвигідніше купувати валюту онлайн - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Долар і євро пішли вниз: курс НБУ на 6 травня і чого чекати від ринку

Головне:

  • Обвал євро: ПриватБанк знизив картковий курс на 27 коп. (51,81 грн), а Monobank - на 23 коп. (51,80 грн).
  • Долар в обмінниках: Подешевшав до 43,81 грн (купівля). Здати валюту можна по 43,75 грн.
  • ПриватБанк: Знизив готівковий курс долара до 44,20 грн, а євро в касах — до 51,75 грн.
  • Ощадбанк: У мобільному застосунку підняв курс долара на 10 коп. (44,15 грн), але знизив картковий курс до 44,30 грн.
  • "Пумб": Опустив вартість долара в касах та на картках на 10 коп. - до 44,30 грн та 44,10 грн відповідно.

Курс валюти в обмінниках

Портал Minfin станом на ранок 6 травня наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 43,81 (-4 коп) гривні при покупці та 43,75 (без змін) гривні - продаж валюти.

Евро в обмінниках можна купити за середнім курсом 51,60 (-6 коп) гривню, а здати - по 51,40 (-5 коп) гривні.

Євро стрімко падає, а долар дешевшає в обмінниках: актуальний курс валют на 6 травня

Фото: курс валют на 6 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валюти в банках

Середній курс купівлі долара в банках становить 44,22 (+7 коп) гривні, здати американську валюту сьогодні можна по 43,75 (+5 коп) гривні.

Євро в банках продають по 51,82 (-5 коп) гривні, а купують - по 51,20 (-5 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,20 (-5 коп) гривні, а безнал - 44,24 (без змін) гривні. Євро в касі банку можна купити по 51,75 (-20 коп) гривні, а карткою - 51,81 (-27 коп) гривню.

Ощадбанк продає долари через мобільний застосунок по 44,15 (+10 коп) гривні, а картковий курс - 44,30 (-10 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні продається по 51,80 (+11 коп) гривні, а для карток - 52,05 (-5 коп) гривні.

У "Пумбі" долар у касі сьогодні можна купити по 44,30 (-10 коп) гривні, а карткою - 44,10 (-10 коп) гривні. Євро в касах банку сьогодні коштує 51,90 (-20 коп) гривню.

Monobank продає долари по 44,23 (без змін) гривні, а євро - по 51,80 (-23 коп) гривні.

Де найвигідніший курс сьогодні?

Купити долар: Найдешевше в обмінниках (43,81 грн) та в застосунку ПУМБ (44,10 грн).

Купити євро: Найкращі пропозиції в обмінниках (51,60 грн) та у відділеннях ПриватБанку (51,75 грн).

Читайте також: ОВДП, золото чи квартира: як українцям врятувати заощадження від інфляції у 2026 році

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Росія порушила режим "тиші": що відомо про атаку на Харків, Запоріжжя і не тільки
Росія порушила режим "тиші": що відомо про атаку на Харків, Запоріжжя і не тільки
Аналітика
15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події 15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет