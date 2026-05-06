Евро стремительно падает, а доллар дешевеет в обменниках: актуальный курс валют на 6 мая

09:15 06.05.2026 Ср
2 мин
Где самый выгодный курс сегодня?
aimg Ирина Гамерская
Евро стремительно падает, а доллар дешевеет в обменниках: актуальный курс валют на 6 мая Фото: обменники и банки обновили курс валют на 6 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Утро 6 мая началось с заметного укрепления гривны. Наиболее ощутимо это сказалось на стоимости европейской валюты, которая в некоторых системных банках упала в цене сразу на 23-27 копеек.

Какие новые ценники установили ПриватБанк, Ощадбанк и Monobank, и где сегодня выгоднее всего покупать валюту онлайн - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Обвал евро: ПриватБанк снизил карточный курс на 27 коп. (51,81 грн), а Monobank - на 23 коп. (51,80 грн).
  • Доллар в обменниках: Подешевел до 43,81 грн (покупка). Сдать валюту можно по 43,75 грн.
  • ПриватБанк: Снизил наличный курс доллара до 44,20 грн, а евро в кассах - до 51,75 грн.
  • Ощадбанк: В мобильном приложении поднял курс доллара на 10 коп. (44,15 грн), но снизил карточный курс до 44,30 грн.
  • "Пумб": Опустил стоимость доллара в кассах и на карточках на 10 коп. - до 44,30 грн и 44,10 грн соответственно.

Курс валюты в обменниках

Портал Minfin по состоянию на утро 6 мая приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 43,81 (-4 коп) гривны при покупке и 43,75 (без изменений) гривны - продажа валюты.

Евро в обменниках можно купить по среднему курсу 51,60 (-6 коп) гривну, а сдать - по 51,40 (-5 коп) гривны.

Фото: курс валют на 6 мая (инфографика РБК-Украина)

Фото: курс валют на 6 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валюты в банках

Средний курс покупки доллара в банках составляет 44,22 (+7 коп) гривны, сдать американскую валюту сегодня можно по 43,75 (+5 коп) гривны.

Евро в банках продают по 51,82 (-5 коп) гривны, а покупают - по 51,20 (-5 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,20 (-5 коп) гривны, а безнал - 44,24 (без изменений) гривны. Евро в кассе банка можно купить по 51,75 (-20 коп) гривны, а картой - 51,81 (-27 коп) гривну.

Ощадбанк продает доллары через мобильное приложение по 44,15 (+10 коп) гривны, а карточный курс - 44,30 (-10 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня продается по 51,80 (+11 коп) гривны, а для карточек - 52,05 (-5 коп) гривны.

В "Пумбе" доллар в кассе сегодня можно купить по 44,30 (-10 коп) гривны, а по карте - 44,10 (-10 коп) гривны. Евро в кассах банка сегодня стоит 51,90 (-20 коп) гривну.

Monobank продает доллары по 44,23 (без изменений) гривны, а евро - по 51,80 (-23 коп) гривны.

Где самый выгодный курс сегодня?

Купить доллар: Дешевле всего в обменниках (43,81 грн) и в приложении ПУМБ (44,10 грн).

Купить евро: Лучшие предложения в обменниках (51,60 грн) и в отделениях ПриватБанка (51,75 грн).

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

