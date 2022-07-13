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Евро стал дешевле доллара впервые за последние 20 лет

Фото: евро стал дешевле доллара впервые за последние 20 лет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В текущем году евро пережил стремительный и жесткий спад из-за множества факторов. Впервые за более чем двадцать лет, курс валюты преодолел паритета с долларом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Курс евро достиг самого низкого уровня впервые с декабря 2002 года. Евро упал на 0,4% до минимума в 0,9998 доллара.

"Лимитирование расхода топлива, стагфляция, ожидаемая рецессия - все это хорошие причины для медвежьего настроя в отношении евро", - считают эксперты.

Начиная с введения евро в 1999 году, валюта находилась ниже паритета к доллару непродолжительное время. Последний раз это было между 1999 и 2002 годами, когда в октябре 2000 года курс евро упал до рекордно низкого уровня 0,82 доллара.

Издание пишет, что падение евро лишь подпитывает рекордно высокую инфляцию, которую Европейский центральный банк пытается сдержать.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что курс евро 12 июля упал до 1,0006 доллара, самого низкого уровня с декабря 2002 года.

Также аналитик рассказал почему дешевеет евро и что будет с курсом доллара.

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