Курс евро к доллару упал до минимума за 20 лет: что происходит с европейской валютой

Доллар США достиг нового пика за два десятилетия по отношению к основным валютам, чему способствовали ожидания дальнейшего агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системой. Курс евро находится вблизи 20-летнего минимума и близок к паритету с долларом США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Индекс доллара, показатель по отношению к шести валютам, с наибольшим весом евро, вырос до 108,47, самого высокого уровня с октября 2002 года. Курс евро упал до 1,0006 доллара, самого низкого уровня с декабря 2002 года.

"Обесценивание евро в последнее время, по-видимому, было в значительной степени вызвано переоценкой рынком возможности более значительного спада роста в зоне евро, усугубленного энергетическими проблемами, затягиванием войны дольше, чем ожидалось, и сомнениями в отношении инструмента ЕЦБ ", - говорится в сообщении Maybank.

Трубопровод, по которому российский газ поступает в Германию, газопровод "Северный поток-1", в понедельник начал ежегодное техническое обслуживание, и ожидается, что поток будет остановлен на 10 дней. Правительства, рынки и компании обеспокоены тем, что Россия может продлить ремонт из-за войны против Украины, что усугубит кризис энергоснабжения на континенте и потенциально ускорит рецессию.

"Все внимание будет сосредоточено на том, вернутся ли потоки российского газа по газопроводу "Северный поток - 1" после окончания технического обслуживания на следующей неделе", - сказала Кэрол Конг, валютный стратег Австралийского банка Содружества.

"Но в то же время я думаю, что опасения по поводу возможного прекращения поставок российского газа будут продолжать удерживать евро/доллар на низком уровне, а это, в свою очередь, будет означать, что доллар продолжит укрепляться".

Слабость евро была значительной частью роста индекса доллара, при этом валюта-убежище США также поддерживалась опасениями по поводу роста в других странах, при этом Китай, в частности, проводит строгую политику нулевого COVID для сдерживания новых вспышек.

Однако, возможно, самым большим фактором роста доллара является мнение, что ФРС будет повышать ставки быстрее и дальше, чем другие центробанки.

Ожидается, что ФРС поднимет ставки на 75 базисных пунктов второй раз подряд на заседании 26-27 июля. Фьючерсы на фонды ФРС рассчитаны на повышение базовой ставки до 3,50% к марту с 1,58% в настоящее время. Инвесторы внимательно следят за данными по потребительским ценам в США, которые должны быть опубликованы в среду.

Напомним, единая валюта европейская валюта 11 июля снизилась на 0,8% до 1,0105 за доллар. Курс евро приблизился к паритету по отношению к доллару.