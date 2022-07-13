Євро став дешевше за долар вперше за останні 20 років

В поточному році євро пережив стрімкий й жорсткий спад через безліч факторів. Вперше за більше ніж двадцять років, курс валюти подолав паритету із доларом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання пише, що падіння євро лише підживлює рекордно високу інфляцію, яку Європейський центральний банк намагається стримати.

Починаючи з впровадження євро в 1999 році, валюта находилась нижче за паритет до долара нетривалий час. Востаннє це було між 1999 й 2002 роками, коли у жовтні 2000 року курс євро упав до рекордно низького рівня 0,82 долара.

"Лімітування розходу палива, стагфляція, очікувана рецесія - все це хороші причини для ведмежого настрою щодо євро", - вважають експерти.

Курс євро досяг найнижчого рівня вперше із грудня 2002 року. Євро впав на 0,4% до мінімуму в 0,9998 долара.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що курс євро 12 липня впав до 1,0006 долара, найнижчого рівня з грудня 2002 року.

Також аналітик розповів чому дешевшає євро та що буде з курсом долара.

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