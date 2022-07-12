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Почему дешевеет евро и что будет с курсом доллара: аналитик назвал ключевые факторы

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Украина, Вторник 12 июля 2022 15:52
Почему дешевеет евро и что будет с курсом доллара: аналитик назвал ключевые факторы Фото: курс евро приближается к паритету с долларом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Евро к доллару дешевеет, приближаясь к паритету, в первую очередь, из-за войны, которая порождает ряд негативных экономических последствий для всей Европы.

Об этом РБК-Украина рассказал руководитель службы продажи казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль.

К негативным факторам, по словам эксперта, относится:

  • повышение цен на энергоносители и зависимость от поставок со стороны России, замена которых порождает дополнительные расходы и нагрузку на экономику;
  • повышение цен агропромышленного сектора и нарушение экономических цепочек с украинскими компаниями, влияющие на объемы производства товаров в ЕС;
  • санкции и сокращение объемов экспорта в Россию имеют прямое негативное влияние на европейские компании в частности, и на платежный баланс ЕС в целом;
  • к тому же сохраняются риски эскалации конфликта вплоть до прямой агрессии на страны Европы.

На этом фоне ситуация в США выглядит существенно лучше, отметил Крахмал.

"Кроме того, существенно отличаются текущие подходы к монетарной политике европейского и американского центробанка. Так, ФРС в июне поднял ключевую процентную ставку до 1,5-1,75% с целью укрощения инфляции, в то время когда ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений, на уровне минус 0,5% для того, чтобы не замедлять восстановление европейской экономики", – пояснил эксперт.

По словам Крохмаля, такая конфигурация факторов делает доллар США привлекательнее евро для инвесторов, из-за чего и наблюдается укрепление американской валюты.

"Как только мы увидим паритет в соотношении евро к доллару, то соответственно должны сравняться курсы этих валют к гривне. Но продержится ли такой тренд, зависит от дальнейшего развития ситуации и дальнейших решений ЕЦБ и ФРС. Падение курса евро окажет определенное негативное влияние на наших экспортеров, имеющих контракты в евро, из-за того, что их экспортная выручка в долларовом эквиваленте будет меньше", - резюмировал Крахмал.

Напомним, курс евро 12 июля упал до 1,0006 доллара, самого низкого уровня с декабря 2002 года.

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