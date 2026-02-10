UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Євро рветься до 52 гривень: "свіжий" курс на 10 лютого та де найвигідніший обмін

Фото: скільки коштує євро сьогодні (колаж РБК-Україна)
Автор: Ірина Гамерська

Станом на ранок 10 лютого євро офіційно подорожчав до 51,12 гривні, а в деяких касах банків курс продажу вже наблизився до позначки 52 гривні.

Які курси дали банки та обмінники та де вигідніше купувати євро сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Скільки коштують 100 доларів 10 лютого і де найвигідніший курс: огляд банків

Головне:

  • Офіційний курс НБУ: 51,12 грн (+36 коп. порівняно з 9 лютого).
  • Готівковий ринок (обмінники): купівля за 51,30 грн, продаж - 51,50 грн.
  • Максимальний курс: у деяких банках при оплаті карткою ціна сягає 51,81 грн.

Фото: актуальний курс валют в обмінниках 10 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс євро в обмінниках

Вчора Нацбанк встановив курс євро на 10 лютого на рівні 51,12 гривні. Вранці дані оновили й обмінники. Тут, традиційно, курс вищий за офіційний - 51,50 гривень при купівлі та 51,30 - при здачі валюти.

Курс валюти в банках

  • ПриватБанк:

У касах: купівля - 50,60 грн, продаж - 51,60 грн.

Картка (безготівково): купівля - 51,02 грн, продаж - 51,81 грн.

  • monobank (тільки безготівково):

Купівля - 51,03 грн, продаж - 51,75 грн.

  • Ощадбанк:

У касах: купівля - 50,85 грн, продаж - 51,65 грн.

Картка: купівля - 50,85 грн, продаж - 51,70 грн.

  • OTP Bank:

Купівля - 50,75 грн, продаж - 51,75 грн (курс однаковий для кас та безготівкових операцій).

  • ПУМБ:

У касах: купівля - 50,90 грн, продаж - 51,60 грн.

Де вигідніше міняти євро 10 лютого?

Для купівлі готівки: Найкращі пропозиції зараз в обмінниках (51,50 грн) та касах ПриватБанку (51,60 грн).

Для здачі валюти: Найвигідніше здати євро можна в monobank (51,03 грн) або в обмінниках (51,30 грн).

Карткові операції: У ПриватБанку картковий курс сьогодні є одним із найвищих (51,81 грн), тому для онлайн-покупок краще обрати Ощадбанк або monobank.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФінансиКурс євроКурси валют