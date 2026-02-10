Євро рветься до 52 гривень: "свіжий" курс на 10 лютого та де найвигідніший обмін

Головне:

Офіційний курс НБУ: 51,12 грн (+36 коп. порівняно з 9 лютого).

(+36 коп. порівняно з 9 лютого). Готівковий ринок (обмінники): купівля за 51,30 грн , продаж - 51,50 грн.

, продаж - Максимальний курс: у деяких банках при оплаті карткою ціна сягає 51,81 грн.

Фото: актуальний курс валют в обмінниках 10 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс євро в обмінниках

Вчора Нацбанк встановив курс євро на 10 лютого на рівні 51,12 гривні. Вранці дані оновили й обмінники. Тут, традиційно, курс вищий за офіційний - 51,50 гривень при купівлі та 51,30 - при здачі валюти.

Курс валюти в банках

ПриватБанк:

У касах: купівля - 50,60 грн, продаж - 51,60 грн.

Картка (безготівково): купівля - 51,02 грн, продаж - 51,81 грн.

monobank (тільки безготівково):

Купівля - 51,03 грн, продаж - 51,75 грн.

Ощадбанк:

У касах: купівля - 50,85 грн, продаж - 51,65 грн.

Картка: купівля - 50,85 грн, продаж - 51,70 грн.

OTP Bank:

Купівля - 50,75 грн, продаж - 51,75 грн (курс однаковий для кас та безготівкових операцій).

ПУМБ:

У касах: купівля - 50,90 грн, продаж - 51,60 грн.

Де вигідніше міняти євро 10 лютого?

Для купівлі готівки: Найкращі пропозиції зараз в обмінниках (51,50 грн) та касах ПриватБанку (51,60 грн).

Для здачі валюти: Найвигідніше здати євро можна в monobank (51,03 грн) або в обмінниках (51,30 грн).

Карткові операції: У ПриватБанку картковий курс сьогодні є одним із найвищих (51,81 грн), тому для онлайн-покупок краще обрати Ощадбанк або monobank.