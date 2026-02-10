Евро рвется к 52 гривнам: "свежий" курс на 10 февраля и где самый выгодный обмен

По состоянию на утро 10 февраля евро официально подорожал до 51,12 гривны, а в некоторых кассах банков курс продажи уже приблизился к отметке 52 гривны.
Какие курсы дали банки и обменники и где выгоднее покупать евро сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Фото: актуальный курс валют в обменниках 10 февраля (инфографика РБК-Украина)
Вчера Нацбанк установил курс евро на 10 февраля на уровне 51,12 гривны. Утром данные обновили и обменники. Здесь, традиционно, курс выше официального - 51,50 гривен при покупке и 51,30 - при сдаче валюты.
В кассах: покупка - 50,60 грн, продажа - 51,60 грн.
Карта (безналично): покупка - 51,02 грн, продажа - 51,81 грн.
Покупка - 51,03 грн, продажа - 51,75 грн.
В кассах: покупка - 50,85 грн, продажа - 51,65 грн.
Карта: покупка - 50,85 грн, продажа - 51,70 грн.
Покупка - 50,75 грн, продажа - 51,75 грн (курс одинаковый для касс и безналичных операций).
В кассах: покупка - 50,90 грн, продажа - 51,60 грн.
Для покупки наличных денег: Лучшие предложения сейчас в обменниках (51,50 грн) и кассах ПриватБанка (51,60 грн).
Для сдачи валюты: Выгоднее всего сдать евро можно в monobank (51,03 грн) или в обменниках (51,30 грн).
Карточные операции: В ПриватБанке карточный курс сегодня является одним из самых высоких (51,81 грн), поэтому для онлайн-покупок лучше выбрать Ощадбанк или monobank.