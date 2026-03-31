Євро різко подешевшав, долар просів: курс валют обмінниках та банках 31 березня

Головне: Гривня посилюється : на готівковому ринку триває зміцнення національної валюти відносно долара та євро.

Долар в обмінниках: курс купівлі впав до 43,90 грн (-5 коп.), здати валюту можна по 43,77 грн (-3 коп.).

Стрімке падіння євро : європейська валюта втратила в обмінниках найбільше - 25 коп. на купівлі (50,75 грн) та 30 коп. на здачі (50,50 грн).

Банківський сектор : долар у касах коштує в середньому 44,09 грн (-6 коп.), тоді як євро здешевшав на 10-15 коп. (до 50,90 грн при покупці).

Вигідні онлайн-курси: найбільші банки (ПриватБанк, Ощадбанк, "Пумб", Monobank) пропонують купувати валюту в додатках дешевше, ніж у фізичних відділеннях - курс долара онлайн стартує від 43,90-44,05 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 31 березня на готівковому ринку України спостерігається подальше посилення національної валюти. Основні іноземні валюти демонструють зниження вартості.

За даними порталу Minfin, середній курс в обмінниках змінився порівняно з ранком 30 березня.

Фото: курс валют на 31 березня (інфографіка РБК-Україна)

Американська валюта продовжує поступове зниження. Долар у продажу подешевшав до 43,90 грн (-5 коп.), тоді як здати його можна по 43,77 грн (-3 коп.).

Євро демонструє більш відчутне падіння. За добу курс знизився на 25 копійок при купівлі та на 30 копійок при здачі. Станом на сьогодні європейську валюту можна придбати в середньому за 50,75 грн, а здати - по 50,50 грн.

Курс у банках

Банківський сектор також відреагував на зміни ринку. Ситуація з готівковим доларом залишається відносно стабільною, тоді як євро дешевшає синхронно з обмінниками.

У касах банків курс купівлі долара дещо знизився, тоді як курс прийому залишився на рівні попереднього дня. Зокрема, придбати валюту можна за 44,09 грн (-6 коп.), здати - по 43,60 грн.

Щодо євро, у банках зафіксовано більш помітні зміни. Середній курс становить 50,90 грн (-10 коп.) при купівлі та 50,20 грн (-15 коп.) при здачі.

Серед великих банків: