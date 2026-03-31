Евро резко подешевел, доллар просел: курс валют обменниках и банках 31 марта

Гривна набирает силу: доллар медленно дешевеет, а евро резко пошел вниз. Банки и обменники синхронно снижают курсы, а онлайн-покупка валюты остается более выгодной.
По состоянию на утро 31 марта на наличном рынке Украины наблюдается дальнейшее усиление национальной валюты. Основные иностранные валюты демонстрируют снижение стоимости.
По данным портала Minfin, средний курс в обменниках изменился по сравнению с утром 30 марта.
Американская валюта продолжает постепенное снижение. Доллар в продаже подешевел до 43,90 грн (-5 коп.), тогда как сдать его можно по 43,77 грн (-3 коп.).
Евро демонстрирует более ощутимое падение. За сутки курс снизился на 25 копеек при покупке и на 30 копеек при сдаче. По состоянию на сегодня европейскую валюту можно приобрести в среднем за 50,75 грн, а сдать - по 50,50 грн.
Банковский сектор также отреагировал на изменения рынка. Ситуация с наличным долларом остается относительно стабильной, тогда как евро дешевеет синхронно с обменниками.
В кассах банков курс покупки доллара несколько снизился, тогда как курс приема остался на уровне предыдущего дня. В частности, приобрести валюту можно по 44,09 грн (-6 коп.), сдать - по 43,60 грн.
Что касается евро, в банках зафиксированы более заметные изменения. Средний курс составляет 50,90 грн (-10 коп.) при покупке и 50,20 грн (-15 коп.) при сдаче.
