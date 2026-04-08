Євро різко пішло вгору, долар і далі падає: курс на 9 квітня та як купити облігації в "Дії"

Нацбанк знову опустив курс долара на четвер, 9 квітня. Водночас європейська валюта різко здорожчає.
Головне:
Нацбанк встановив курс долара на 8 квітня на 12 копійок нижче, ніж курс на сьогодні. Так, курс долара завтра буде на рівні 43,37 гривень.
Курс євро на завтра Нацбанк вставнови на рівні 50,75 гривень. Це на 48 копійок дорожче, ніж курс сьогодні.
Станом на сьогодні у застосунку "Дія" можна придбати 14 військових облігацій. Кожна з них - названа на честь українських міст, які поки перебувають під російською окупацією.
Алгоритм придбання облігації дуже простий:
Як повідомляли у "Дії", з 15 квітня державний Укргазбанк встановлює комісію за купівлю війскових облігацій у "Дії" на рівні 0,2%. Банк не отримує прибутку від продажу цінних паперів: ця сума покриває виключно собівартість транзакції.