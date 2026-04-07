Валютні резерви України помітно зменшились: що кажуть у НБУ

14:48 07.04.2026 Вт
У НБУ пояснили, чому суттєво скоротились валютні резерви України
Костянтин Широкун
Валютні резерви України помітно зменшились: що кажуть у НБУ Фото: валютні резерви України помітно зменшились (bank.gov.ua)

Міжнародні резерви України на початок квітня становлять 52 млрд доларів. За даними НБУ, вони за березень зменшились на 5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Серед ключових причин зменшення резервів – це продаж валюти Нацбанком та погашення держборгу.

Таким чином, міжнародні резерви України cтаном на 1 квітня 2026 року становили 51 998 млн доларів.

"Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики", - зазначили у НБУ.

Відповідно до балансових даних, НБУ у березні продав на валютному ринку 4 774,4 млн доларів.

Окрім того, у березні вартість фінансових інструментів НБУ зменшилася на 656,2 млн доларів, що було зумовлено укріпленням долара щодо інших резервних валют та зниженням ціни на золото.

"Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", - додали у Нацбанку.

Що передувало

Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня на готівковому ринку України спостерігається зниження курсу основних валют. Долар та євро в обмінниках та банках переважно просіли в ціні порівняно з попереднім днем.

Також раніше повідомлялось, що міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року склали 57 660,3 млн доларів, що є новим історичним максимумом. За місяць вони зросли на 357,8 млн доларів.

Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
